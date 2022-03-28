【抗癌鬥士】石天欣美國返港照顧患癌媽媽　病母靠睇MIRROR+ERROR止痛

▲ 石天欣從美國返港照顧患癌母親。

前藝人石天欣自2014年離開TVB後不久淡出娛樂圈，在2016年與拍拖4年的圈外男友Jacob結婚後，隨丈夫移居美國生活。婚後成為幸福人妻的她，甚少更新個人社交平台，對上一次更新已是2020年6月。

日前，石天欣突然在社交平台發長文透露母親Daisy不幸罹患大腸癌四期，即啟航返港照顧病母。原來母親已抗癌300多日，她一直陪伴母親戰鬥病魔。

石天欣寫道：「雖然呢個世界好似立立亂，而呢件事嘅發生都好似好不幸，但呢啲嘅不幸都會更加提醒我哋，要珍惜現在、珍惜我哋已經擁有嘅嘢、珍惜眼前人。無論前面條路有幾暗，都要先好好照顧自己，都要繼續探索同努力行落去。#人無事先可以做世界冠軍」

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評批公院工廠式經營

石天欣透露去年母親一次食湯圓懷疑消化不良，持續一星期不適兼發燒，最後到急症室求醫。她詳盡講述檢查過程，並指母親不足24小時被安排照電腦斷層掃描（Computed Tomography, CT）已心知不妙：「公院普通複診約照CT平均都要兩年，但Daisy入院24小時內就安排照CT，我都心知不妙，所以即刻安排回港。」

她表示母親反覆發燒留院長達10天，但一直未找到病源，評批公立醫院運作似工廠式：「醫生想做檢查/治療係有quote，明明病人有需要做治療或者需要進一步檢查，但因為高一級認為你再做今年無quote，所以就唔批准佢嘅申請。喺咁樣嘅體制下，有幾多人得唔到需要嘅檢查或者適合嘅治療？公院就好似工廠式經營，搵唔到病因就去唔到下一步，就算搵到，但因為資源問題又處理唔到。」

最後幸得代診醫生給予建議，到私家醫院接受大腸鏡及正電子斷層照影（Positron emission tomography，簡稱PET scan）檢查：「呢個醫生係拯救咗我哋嘅人！因為原來出去一照就知道根本發生咩事。Pet scan喺公院聽聞只係得一部所以唔容易安排，所以我哋係退燒後要求出院，自己出去做檢查。」然後便發現母親罹患大腸癌四期。

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MIRROR+ERROR「陪伴」

石天欣大讚母親勇敢接受手術及治療抗癌，感謝所有她不在港時出手幫助的人，又答謝醫護在疫情下依然盡心盡力照顧病母。最後點名多謝人氣男團MIRROR及ERROR「陪伴」。

她留言：「因為佢哋都帶好多歡樂畀Daisy，好記得Daisy入浸會危症室嗰晚，佢個肚痛好痛，好彩佢哋嘅電視播緊《調教你MIRROR》，佢話睇到佢哋勁過食止痛藥。（幫佢澄清番，佢話佢唔係中意MIRROR，但佢幾鐘意睇到佢哋啫)」

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TVB御用受害人

石天欣於2010年的第24期TVB電視藝員訓練班畢業，參演《天天天晴》、《潛行狙擊》、《換樂無窮》等劇集，當中在《仁心解碼II》被姦戲份備受矚目。

其後在《巨輪》和《再戰明天》均演遭強姦或被姦後自殺的角色，故被網民封為「TVB御用受害學生妹」。2014年離開無綫，不久淡出娛樂圈，曾為生計一度在主題樂園做兼職售貨員。