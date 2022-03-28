【墮海輕生】60多歲男北角墮海　警循懷疑自殺方向調查

▲ 60多歲男北角墮海，警循懷疑自殺方向調查。（黃傑偉攝）

一名60多歲男懷疑跳海自殺，今日（28日）中午12時02分，有途人行經北角琴行街對開，發現一名男子墮海，於是報警求助，警方及消防接報到場，將男子救起由救護車送院治理，現場消息指墮海男子60多歲，懷疑自殺，警方正調查男子輕生原因。

▲ 北角琴行街對開發現一名男子墮海。（黃傑偉攝）

▲ 警方正調查男子輕生原因。（黃傑偉攝）

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃傑偉