【甲狀腺結節】頸部突然腫痛恐是甲狀腺結節　放射科醫生解構治療方法

▲ 放射科專科醫生岑承輝，解構甲狀腺結節治療方法。

甲狀腺出現結節的機率隨著年齡而增長，良性結節較普遍。病人會先通過醫生評估，然後轉介進行超聲波檢查。主要的病徵是一邊的頸部突然腫起和疼痛。如果水泡過大的話有機會擠壓到氣管及食道引起呼吸及吞嚥困難。

在超聲波下這些結節的邊界清晰並內含液體和小量固體。用超聲波導航的穿刺術把水泡內液體抽出多呈瘀血色。抽出的液體會被送到化驗所去判辨細胞的種類。

穿刺的主要目的是診斷而非治療。術後水泡會即時縮少。即使大部分的液體被抽走，但隨時間有六至八成的機會他們會再度充血而增大，部分甚至變回原先的大小。

如需根治大體積的出血性水泡，外科醫生可以通過傳統或遙距的手術方法把半邊甲狀腺連同水泡切除。這樣水泡一定不會復發，但也有少部分的病人會出現甲狀腺素不足的狀態而需要服用甲狀腺補充劑。

但是如果一邊甲狀腺已經被切除，另一邊甲狀腺又出現出大體積的出血性水泡應怎樣處理呢？

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如果把全部甲狀腺切除，則需要終生服用甲狀腺補充劑。 另外的處理方法就是先把水泡內的液體盡量抽清，然後使用化學方法 (在水泡內注入高純度的消毒酒精) 以破壞水泡壁的細胞以致水泡不再出血。這樣可以大大減少復發的機率。

另一種方法就是使用聚集能量 (超聲刀或 射頻 RFA) 破壞水泡壁的細胞，同樣能大大減低復發率。要留意的是由於這類型的Ablation消融術雖然能夠令水泡的體積大減，但是水泡壁並未拿走，所以也有少許機會復發。

至於你適合哪一類的治療方法，請先聯絡你的醫生作出評估。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

標題經TOPick編輯修改，原題為「甲狀腺良性水泡的處理方法」

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