【逐流時代】AMM首齣網劇《逐流時代》記者會　林耀聲自爆戲內外被麥子樂黃又南欺負

▲ 林耀聲自爆戲裡戲外被麥子樂和黃又南欺負。

由戚其義監製，麥明詩、麥子樂主演的網劇《逐流時代》今日（3月28日）於大埔亞視大樓舉行記者會，出席演員包括黃德斌、林耀聲、麥子樂、黃又南、陳雅麗、崔加寶等，亞視副總裁林文龍亦有現身。

林耀聲、麥子樂與黃又南在劇中飾演三兄弟，當中麥子樂表示一集也未看：「只有Dubbing時看過，待全部集數齊備後一次過觀看。現在不像以前追劇，不再是每晚追劇，可能一晚看3、4集。」

麥子樂直言與金牌監製戚其義合作很過癮：「現在重新合作很開心，這種開心程度比打強心針更大。」續指串流平台Neflix也有很多劇播出，認為現時看劇的模式不同，不會很大壓力。

▲ 《逐流時代》於大埔亞視大樓舉行記者會。（林宇翔攝）

指戚其義好玩得

首次與戚其義合作的林耀聲表示大感高興，大爆對方是玩得之人：「第一次合作亦很開心的，因為多了人留意香港的電視劇。因為疫情令大家走不到，多了留意香港的劇集，這是做演員很開心的一件事。未認識他（戚其義）之前，我以為他是一個很嚴肅的人，原來他很玩得。」

麥子樂表示由於拍劇時間太緊湊，難以在拍畢一場戲後去玩：「不過這正是拍劇開心之處，仍然投入在角色內，沒有甩掉。」他透露在劇中有祼露場面，加上拍攝時間癲倒，故特別操Fit管理好身形，劇組更為貼心為演員預備健康餐。

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黃又南罕有犧牲胴體

林耀聲自爆戲內外被二人欺負，就連健康餐的雞胸也被爭食：「健康餐如雞胸、雞蛋等，他們經常都搶我的雞胸來吃。」

黃又南透口風指劇集除情愛戲外，還有突破性的劇情：「很有Gimmick，很少會有這些電視畫面，是高難度的戲。為了一些事情而不惜犧牲胴體，也是第一次，學到很多。如果放在真人身上，便會失去自己的尊嚴。」他透露同劇的黃德斌角色沉重，故較少跟對方聊天。

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記者：梁樂欣