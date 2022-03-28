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【港鐵票價】港鐵今年需凍結票價　0.5%加幅料須日後追加

社會 16:28 2022/03/28

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（梁偉榮攝）

政府今日（28日）公布去年12月運輸業名義工資指數，其按年跌幅為0.2%。代入港鐵票價調整機制計算，港鐵今年料需凍結票價

港鐵票價可加可減方程式如下：

(0.5 × 去年 12 月綜合消費物價指數按年變動) + (0.5 × 去年 12 月運輸業名義工資指數按年變動) – 生產力因素-0.6%* = 整體票價調整幅度

 

*2017/18年度 - 2022/23 年度，生產力因素設定值為0%。港鐵公司承諾在方程式計算得出的調整幅度外， 每年提供 0.6%的特別調減。

政府早前公布的去年12月的綜合消費物價指數按年增幅為2.4%，代入港鐵票價調整方程式計算後，結果如下：

(0.5 × 2.4%) + (0.5 × -0.2%) – 0 -0.6% = 整體票價調整幅度（0.5%）
 

由於最終結果在+1.5和-1.5%之間，機制不會觸發票價調整，調幅留待明年處理。

另外，由於過去3年港鐵票價先後觸發「封頂」和減價機制，港鐵此前有2.85%的延後票價加幅未曾追加。計及今年的0.5%加幅，港鐵票價仍有2.9%的加幅，需在日後追加。

按照現時港鐵票價調整方程式，今年港鐵票價調整幅度，受去年12月的綜合消費物價指數，和運輸業名義工資指數按年變動影響。具體計算方法是將兩者分別乘以0.5後相加，再減去特別調減的0.6%。如最終結果在+1.5和-1.5%之間，則機制不會觸發票價調整，調幅留待明年處理。另外，每年實際票價加幅不可高於去年第四季的「家庭每月收入中位數」按年變動；在今年票價調整中，相關數字為7.78%。

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記者：陳梓蔚

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