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【山泥傾瀉】本港去年接145宗報告較2020年少　籲市民雨季將來臨慎防山泥傾瀉

社會 14:41 2022/03/28

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往年山泥傾瀉情況。（資料圖片）

土力工程處今日（28日）表示，去年政府共接獲145宗山泥傾瀉事故報告，較2020年的214宗為少，亦比過去25年平均每年約300宗為少，當中沒有涉及人命傷亡，呼籲市民雨季來臨前提高對山泥傾瀉的警覺。

處方指，天文台於去年共發出兩次山泥傾瀉警告，當中十月八日暴雨期間的山泥傾瀉指數高達72，反映山泥傾瀉風險甚高，可幸並未導致人命傷亡，提醒市民繼續對山泥傾瀉風險保持警覺，並呼籲私人斜坡業主在雨季來臨前做好斜坡維修。
 
土力工程處處長張偉文博士提醒，私人斜坡業主就有維修責任之斜坡定期進行維修檢查，以及在雨季來臨前完成所需的維修工程，並注意工程安全。因應斜坡的種類和狀況，維修工程基本包括清理積存在排水渠內的雜物、清理淤塞的疏水孔及出水管，以及修補破裂或損毀的斜坡護面等。

在「長遠防治山泥傾瀉計劃」下，土力工程處已建造超過500幅保護屏障。去年在薄扶林明德村及大嶼山壩尾的天然山坡發生山泥傾瀉，該兩處的保護屏障成功攔截大量的泥石，避免山腳下的設施受損。亦致力美化在「長遠防治山泥傾瀉計劃」下鞏固和建造的人造斜坡和天然山坡緩減措施，盡量使斜坡看來自然，以配合附近的環境。

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責任編輯：余思嵐

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