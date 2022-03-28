【聲夢JUNIOR】Aster大熱倒灶　 Caitlin＋Crystal＋Charlotte＋Kiele躋身四強打入《聲夢2》

▲ 左起Caitlin(楊秉頤)、Kiele(鄧曉殷)、 Crystal(梁善知)及Charlotte(繆昀希)躋身四強。

TVB音樂競技真人騷《聲夢JUNIOR》，昨日（3月27日）播出最終回，十強順利誕生。

除了事先公布的 Dance Group 6位成員，十強最後四個席位按出場序為 Caitlin、Kiele、Isabel 及 Vici，四人分別獻唱《Hopelessly Devoted To You》、《If I Ain’t Got You》、《交換溫柔》以及《假如》。

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Caitlin與Kiele被評判大讚

四人之中，以愈戰愈勇的Caitlin獲得評判最高評價，Christine Samson 大讚：「你嘅震音係我第一個聽到好穩定，你Handle得好好，Good One！」

杜自持亦盛讚Caitlin有獨特性：「你有一把好獨一無二嘅聲，係好易Trademark到你自己。Congratulations！」

至於因為廣東話較差以致一直未能發揮水準的Kiele，決賽轉唱英文歌明顯較收放自如，獲Christine大讚:「個表演好Focus，大聲就大聲，細聲就細聲，Was Enjoying The Song，Very Well！」

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最後四強誕生

最終，由Crystal（梁善知）、Caitlin（楊秉頤）、 Charlotte（繆昀希）及Kiele（鄧曉殷）躋身四強並獲得直入《聲夢傳奇2》比賽資格。

惟Kiele勝出過程略帶驚險，因她台上獻唱部份與Vici同分，最終評判退席商議後才宣布Kiele獲勝，Eric對此戲言：「好老土嘅情況出現咗。」

Aster坦然面對失敗

對於由頭帶到落尾的Aster，最終大熱倒灶未能進級，網民則表示失望，雖然網民對Aster出局大感揼心。但Aster坦然面對失敗，並於個人社交網大方回應謂：「非常感激大家一路嘅支持，對不起，令大家失望了，未能直入《聲夢2》。」

Aster表示明白到比賽跟考試一樣，未能夠每一次都得到最理想的成績，非常同意Eric Sir所講：「呢個節目最緊要唔係輸贏，而係有一個咁珍貴嘅經驗。好多謝每一位台前幕後嘅工作人員和評判們、我相信只要有盡力和汲取經驗，下一次就會做得更好。」

對於Aster及 Vici出局，全程陪伴 JUNIOR成長的Eric Sir亦大感心痛：「其實好多參賽者都好有Talent、好有 Heart，Aster嘅光芒大家有目共睹啦，但其實Vici都好好，佢係最努力、最認真想改善自己缺點嘅參賽者，當然佢唱歌其實係有感染力嘅;另外仲有好多都好有觀眾緣，淘汰咁多個我都真係心痛。」