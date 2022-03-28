【理大暴動】涉理大暴動認罪押後求情　男生准保釋餘下8人今恢復聆訊

▲ 理大暴動案其中1名男生早前認罪，今准保釋候求情，其餘8人今恢復聆訊。資料圖片

2019年11月18日理大校園外發生衝突，事後10名男女被警方落案起訴暴動等罪。當中1名男學生早前承認暴動罪，今（28日）於區域法院提堂。法官應代表律師申請，押後至5月12日求情，並准涉案男學生以現金5,000元保釋外出候判。案中餘下8人今恢復聆訊。

10名被告女為學生張永尚（20歲）、女學生林阡晴（24歲）、學生黃銘昊（18歲）、學生廖康良（21歲）、公司經理李屏樂（62歲）、商人易卓邦（27歲）、報稱無業的李家維（25歲）、清潔工人朱偉雄（43歲）、報稱無業的潘永杰（20歲）及運輸工人區海峰（23歲），被控1項暴動罪。

廖康良、區海峰另被控管有適合作非法用途工具罪，即廖在彌敦道及甘肅街交界一把鎚，及區於加士居道附近管有金屬索帶。李屏樂另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即一個可發出雷射光束的裝置。

黃銘昊、區海峰早前分別承認暴動罪，區海峰原被控的1項管有工具適合作非法用途則存檔法庭。黃的代表律師今於申請押後求情，並替黃申請保釋，控方未有反對。法官練錦鴻遂將押後至5月12日求情，期間批准黃以現金及人事擔保各5,000元，其間不得離開香港，須居住在報稱地址及遵守宵禁令，每周到警署報到及不得直接或間接騷擾控方證人。

餘下8名否認控罪的被告，案件早前因疫情而暫停聆訊，今於區域法院恢復聆訊。庭上所見旁聽席幾乎座無虛席，司法機構數名職員到場協助旁聽人士入座，庭上近記者席位置亦加設1部空氣淨化器。

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記者：梁錦麟