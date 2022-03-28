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【疫下旅遊】近半數內地旅客亞洲旅遊首選香港　當局稱疫情受控將推大灣區「一程多站」郵輪項目

社會 14:30 2022/03/28

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近半數內地旅客亞洲旅遊首選香港，當局稱疫情受控將推大灣區「一程多站」郵輪項目。（資料圖片）

新冠疫情重創本港旅遊業，第五波疫情更將影響加劇，不過香港旅遊發展局指，去年第4季的調查顯示，有近半數內地旅客選擇香港作亞洲旅遊目的地首位，未來一年該局會投放最少1億元向內地市場推廣香港。有議員關注本港郵輪業發展，商務及經濟發展局稱，疫情受控後會發展大灣區「一程多站」的郵輪項目。

旅發局總幹事程鼎一今日（28日）在立法會經濟發展事務委員會表示，根據去年第4季旅客趨勢調查，當中訪問了16個市場共1.3萬名旅客，有近半數內地旅客選擇香港作為亞洲旅遊目的地首位，原因包括物有所值、交通便利及衞生安全等。他又指香港過去數年在內地旅遊形象轉變頗大，未來一年會主力在內地市場推廣，投入至少1億元。

對於本港郵輪業發展，同場出席會議的航運交通界議員易志明關注，兩間以本地為母港的郵輪公司，1間已結業，另1間已將郵輪調離香港。商經局局長邱騰華回覆指，視乎疫情發展，在旅客未能訪港前，暫時只能進行本地公海遊，日後情況許可下，會發展大灣區「一程多站」的郵輪項目。

選委會界別陳紹雄建議當局，結合香港的文化古蹟和國家領導人曾到訪香港的地方，設立「港版紅色旅遊路線」，促進旅遊之餘，增強年輕人的國民身分認同。邱騰華指出，本地一直有推廣歷史文化旅遊項目，強調業界可以利用《香港志》，在旅遊項目加入歷史資料。

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記者：陳麗娜 

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