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【疫下飲食】確診喉嚨劇痛無胃口 營養師推介6款減痛楚營養餐

健康 09:27 2022/03/29

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確診喉嚨劇痛無胃口，營養師推介6款減痛楚營養餐。

本港第五波疫情持續，至今已累計逾112萬人確診，不少確診者出現喉嚨劇痛病徵，食不下嚥，從而只選擇進食白粥之類食物。澳洲註冊營養師潘卓琳 （啊家）在社交平台發文，籲出現喉嚨劇痛的確診者要注意均衡飲食。除白粥以外，還有很多適合發病期間進食的食材。提醒攝取足夠營養對康復十分重要，否則將會減慢康復進度。

最新影片：

啊家表示，白粥雖是易消化食物，能把吞嚥時的痛楚減低。但是白粥營養單一，屬於營養價值偏低的食物，只能夠提供碳水化合物。如果只吃白粥就會缺乏攝取每日所必需的蛋白質、脂肪、纖維、維他命及礦物質。

因此，即使喉嚨痛時胃口欠佳，也要盡量保持飲食均衡。可選擇一些營養豐富，同時質地軟熟的食物，能夠減低吞嚥時的痛楚。蔬菜類可以選擇嫩菜葉類，例如菠菜，莧菜，或選擇可煮得軟身的瓜類、番茄類。另外，水果能夠提供維他命C，能夠幫助舒緩感冒症狀，例如木瓜、香蕉之類易吞嚥的水果就是喉嚨痛時的好選擇。

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1. 碳水化合物類

  • 通心粉
  • 蕃薯蓉
  • 薯仔蓉
  • 蒸蘿蔔
  • 湯粉麵

2. 蔬菜類

  • 嫩菜葉蔬菜：莧菜、菠菜
  • 煮軟的瓜類

3. 蛋白質類

  • 雞蛋
  • 豆腐
  • 肉碎
  • 魚肉
  • 玉子豆腐
  • 蟹肉
  • 雞絲
  • 牛奶
  • 乳酪
  • 芝士

6款建議菜式

  • 魚肉釀豆腐+蒜蓉蒸茄子
  • 蟹肉番茄蛋花湯麵+木瓜
  • 雞蛋蝦米腸粉+菠菜
  • 肉碎玉子豆腐+瑤柱燜冬瓜
  • 豆腐秋葵粒蒸水蛋
  • 免治牛肉番茄煮雞蛋+香蕉

——————

內容獲「澳洲註冊營養師 潘卓琳 （啊家）」授權轉載。

 

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責任編輯：羅嘉欣

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