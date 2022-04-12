食品企業做好源頭管控　向消費者確保食物安全

消費者對食品安全要求越來越高，食品供應商必須具備卓越的品質系統、溯源機制、危機管理、訊息透明度等，才能贏得消費者信心。

為持續提升安全標準，不少食品企業也參加了GS1 HK聯同國際檢測機構SGS HK推出的「優質食品計劃 +」，以多個國際標準包括ISO 22000食品安全管理體系標準、HACCP食品安全控制標準及GS1全球追溯標準GTS，去審視供應鏈及食品安全監控，識別公司的不足，制定改善食品安全管理體系的路線圖。



此外，有企業也參加了「優質食品計劃 」基本版計劃，針對企業的食品回收管理，以GS1全球追溯標準（GTS）為基礎去審視食品供應鏈及溯源。「優質食品計劃」及「優質食品計劃+」最終都是為了確保企業採用符合國際標準的食品安全規範，提升消費者對品牌信心。



企業致力保障消費者



大昌行集團：「這個計劃可以培訓我們的員工，或者我們所有的管理層對食品安全的執行，達至追溯上的要求。每一個方面我們都希望能做到最好，給予信心予每一位客戶。」



屈臣氏集團(香港)：「計劃涵蓋好多範疇，例如產品追蹤及安全標準等，我們希望透過計劃加強公司食物安全意識，希望透過計劃評核、培訓及標準守則，告知消費者我們產品達到國際水平。」



嘉里物流：「物流每個環節都對食品安全、食品追溯息息相關。參加計劃協助公司能運用最新國際標準，全面、獨立地檢視公司運營上的每個環節及保障食品安全，將整個食物供應鏈透明度增加，從而讓消費者對食品、食品供應商、物流服務商之間多一份信心，多一份保障。」



優質食品計劃2021獲嘉許企業

想知多點計劃詳情，可瀏覽 https://www.gs1hk.org/zh-hk/quality-food-scheme

查詢 : 電郵 : food@gs1hk.org 電話 : 2861 2423



(特約)