【第五波疫情】私隱公署義工隊向社福機構捐贈物資　包括800套快測套裝及消毒搓手液

▲ （私隱公署提供）

私隱公署今日（28日）表示，「防疫抗疫關愛義工隊」向社福機構聖雅各福群會、匡智會及鐘聲慈善社捐贈抗疫物資，包括約800套快速測試套裝、300支消毒搓手液、700個N95防護口罩及200件保護衣等。



個人資料私隱專員鍾麗玲稱，自第五波新冠疫情來襲，長者及兒童屬於較為高危的一群，尤其需要社會各界伸出援手。私隱公署上下一心，支持抗疫活動，向社福機構捐贈物資，關愛長幼。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐