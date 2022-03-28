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【第五波疫情】私隱公署義工隊向社福機構捐贈物資　包括800套快測套裝及消毒搓手液

社會 15:15 2022/03/28

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（私隱公署提供）

私隱公署今日（28日）表示，「防疫抗疫關愛義工隊」向社福機構聖雅各福群會、匡智會及鐘聲慈善社捐贈抗疫物資，包括約800套快速測試套裝、300支消毒搓手液、700個N95防護口罩及200件保護衣等。

個人資料私隱專員鍾麗玲稱，自第五波新冠疫情來襲，長者及兒童屬於較為高危的一群，尤其需要社會各界伸出援手。私隱公署上下一心，支持抗疫活動，向社福機構捐贈物資，關愛長幼。

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責任編輯：余思嵐

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