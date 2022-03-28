【疫苗接種】公院疫苗接種站本周六起可打復必泰　4間兒童疫苗接種中心每日朝10晚6開放

▲ 公院疫苗接種站本周六起可打復必泰，調整兒童疫苗接種中心開放時間。（梁偉榮攝）

政府今日（28日）宣布，由4月起調整4間兒童社區疫苗接種中心和13間公立醫院新冠疫苗接種站的開放時間。

由4月1日起，4間分別位於香港兒童醫院、圓洲角體育館、港怡醫院及荃灣體育館的兒童社區疫苗接種中心將會每天上午10時至下午6時開放，為5至11歲兒童接種復必泰疫苗。每天下午1時30分至2時30分為清潔時間。

公立醫院新冠疫苗接種站由4月2日起，逢星期一至五（公眾假期除外）開放，為市民接種復必泰疫苗，無須預約。13間公立醫院新冠疫苗接種站分別位於東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、博愛醫院、北區醫院、瑪嘉烈醫院、律敦治醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院及仁濟醫院。

除瑪嘉烈醫院外，接種站的新開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午10時至下午7時，最後接種時間為下午6時30分。瑪嘉烈醫院接種站開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午6時，最後接種時間為下午5時30分。所有接種站午膳時間照常開放。

政府會向受影響的預約人士發送電話短訊，通知新的接種日期和時間。政府發言人表示，是次調整是考慮到接種疫苗的需求，希望更靈活運用寶貴的醫護人手，可以調動到其他接種疫苗的工作，包括政府稍後推出的居家接種服務，有關詳情會適時公布。

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記者：黃穎津