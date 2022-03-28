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【職場哲學】不因一時意氣用事而辭職 鄭丹瑞：有挑戰性的工作在等你

健康 15:31 2022/03/28

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「離開一個你已經工作了好一段日子的地方，你會感到後悔和不捨嗎？」在分享會上，被現場觀眾問了一條很有趣的問題。

我立即想起當年，初生之犢投身職場，我在工作上遇到困惑、迷失時，智者曾經跟我分享：「當你全情投入工作，在工作中找到樂趣的時候，你不會想到要離開，你只會愈做愈起勁。公司亦因為你的投入和熱誠做出成績，而希望你留下來，繼續有所貢獻。離開，不因為一時意氣用事、不因為做到好悶，而是因為有一份更具挑戰性的工作在等待着你。」

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即使是當年我被迫要離開我最喜歡的，也是我人生中的第一份電台廣播工作，我在最後一晚電台直播節目中，帶住傷感跟聽眾道別；然而一旦離開，我很快就投入新的工作挑戰，唯一的憾事，是身為第一代《六啤半》的DJ，卻無緣參與唱片《6 Pair半》的製作。想不到在十年之後，我再一次加盟電台，策劃了《叱咤新一代》這張唱片作為補償，又覺無憾了。

沒有後悔、沒有不捨，是知道離開之後，有更好玩的挑戰。「但請留意：有挑戰性的工作，跟一份比現時更豐厚收入的工作，本質上是有分別的。」當年智者溫馨提示過我：「有挑戰性的工作，成功了，有滿足感；失敗了，是寶貴一課。有豐厚收入的工作，做得好，恭喜你；做得不好，你就會開始後悔，當初為甚麼選擇離開。」

全文刊登於《經濟日報》，原題是「後悔不捨

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撰文 : 鄭丹瑞

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