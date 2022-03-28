  • 17°C
香港時間 : 2022328日 (週一) 16:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】英國和日本部分地區爆H5N1禽流感　食安中心暫停該地進口禽類產品

社會 15:23 2022/03/28

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

食物安全中心今日（28日）宣布，因應英國駐香港總領事館通報，指英國蘇格蘭阿伯丁郡和英格蘭薩福克郡東薩福克區爆發高致病性H5N1禽流感，以及日本農林水產省通報，指日本宮城縣爆發高致病性H5禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心指，根據政府統計處的資料，本港去年從英國進口約90公噸冰鮮禽肉、約3770公噸冷藏禽肉及約32萬隻禽蛋，並從日本進口約40公噸冰鮮禽肉、約3240公噸冷藏禽肉及約2億8619萬隻禽蛋。已就事件聯絡英國和日本當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【第五波疫情】衞生署過去一個月處理遺體數目倍增　如毋需解剖兩日內可取火葬紙盼可快流程
今日 11:30
【第五波疫情】衞生署過去一個月處理遺體數目倍增　如毋需解剖兩日內可取火葬紙盼可快流程
【理大暴動】涉理大暴動認罪押後求情　男生准保釋餘下8人今恢復聆訊
今日 14:26
【理大暴動】涉理大暴動認罪押後求情　男生准保釋餘下8人今恢復聆訊

你可能感興趣

【第五波疫情】衞生署過去一個月處理遺體數目倍增　如毋需解剖兩日內可取火葬紙盼可快流程
今日 11:30
【第五波疫情】衞生署過去一個月處理遺體數目倍增　如毋需解剖兩日內可取火葬紙盼可快流程
【理大暴動】涉理大暴動認罪押後求情　男生准保釋餘下8人今恢復聆訊
今日 14:26
【理大暴動】涉理大暴動認罪押後求情　男生准保釋餘下8人今恢復聆訊
私家醫院 食安中心 流感 政府統計處 香港 英國 日本

最高瀏覽

【生活智慧】林盛斌疑惑一卷廁紙應向外或向內拉　「廁紙之父」解開130年秘密
18:12 2022/03/27
【生活智慧】林盛斌疑惑一卷廁紙應向外或向內拉　「廁紙之父」解開130年秘密
【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水　消委會推介7款抽濕機「最抽得」
15:32 2022/03/26
【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水　消委會推介7款抽濕機「最抽得」
【方艙I love you】曾大讚青衣方艙媲美私家醫院　網絡歌手晴天林改編肥媽名曲獲讚
16:30 2022/03/27
【方艙I love you】曾大讚青衣方艙媲美私家醫院　網絡歌手晴天林改編肥媽名曲獲讚