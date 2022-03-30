周圍都有！X Wallet逆市大登廣告　最快15秒批核貸款

近日，不少人也在紅磡隧道、香港仔隧道捕捉到文青女神Angela Yuen袁澧林的身影。在逆市大登廣告的，正正是上市公司旗下Zero Finance的A.I.智能私人貸款應用程式－X Wallet。除了隧道口的廣告，近期大熱的ViuTV劇集《940920》，也是由X Wallet冠名贊助！不止上班經過會看到這個廣告，用手機煲劇也會看到袁澧林！



X Wallet的廣告強調15秒閃批，到底背後的原理是什麼？不妨即時看一看X Wallet的申請流程：

▲ 只需3步即可完成批核，並即時經轉數快（FPS）獲得貸款金額。

全天候秒速批核私人貸款



使用嶄新理念的X Wallet，一改傳統借貸模式，可以在手機24小時全天候申請私人貸款。申請過程最關鍵的一點是以人工智能（A.I.）取代人手審批，全自動的流程，做到極速批核，最快15秒即可知道審批結果。相比一般傳統貸款公司審批時間約2-3天，X Wallet秒速審批，最適合心急的香港人。



申請再不需要傳統繁複的手續與審批程序，有別於一般貸款公司要求繳交稅單、糧單、工作合約、住址證明等文件，X Wallet只要有身份證及銀行戶口號碼就可以完成申請程序，經15秒確認後，款項便會即時透過轉數快系統（FPS）轉賬至申請人的銀行戶口，全日24小時都可以解決現金週轉的煩惱，貸款再無時間限制。



X Wallet時刻照顧不同需要



第五波疫情肆虐香港，市民生活、收入大受影響，有時需要現金週轉，又怕貸款手續繁複，條款細則諸多限制而卻步。X Wallet在這個時候大派用場，首先X Wallet無隱藏收費，提早還清貸款並無罰息，所清還的款項直接轉到備用戶口，再次借貸即時過數到戶口，亦無需要補交任何文件或收取任何手續費。

▲ 即日起至4月30日，新客戶成功申請X Wallet尊享二選一獎賞。

貸款額度和還款時間也相當靈活。有別於一般借貸服務，X Wallet的貸款額可低至港幣1,000元，在臨時需要現金的情況下大派用場。



貸款只需隨時登入X Wallet就可以辦理，一經批核確認，客戶更可於合約期內無限次借還貸款，無需逐次申請、批核，隨借隨還。最近，X Wallet更推出了迎新獎賞，新客戶只需成功借貸，不限借貸金額，即送港幣500現金獎賞或港幣700元Deliveroo戶戶送電子禮券，人人有份！與坊間其他財務公司不同，他們以萬元現金獎吸引新客，但需要借貸幾十萬元方可獲取獎賞，門檻太高未必人人合用。

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Zero Finance Hong Kong Limited

放債人牌照號碼0849 / 2021

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

投訴熱綫：2531 0333

（特約）