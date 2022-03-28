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【死亡個案】再多168染疫者離世　累計死亡個案達7,207宗

社會 16:36 2022/03/28

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君（資料圖片）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（28日）下午於疫情記者會表示，再多168宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共7,207宗，呈報個案的病死率約為0.6%，未打針的病死率為3%、打了一針為0.84%、打了2針為0.12%、打了3針為0.02%。

今波疫情死亡個案涉4291男2916女，年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲，其中8宗兒科病人、60歲或上長者佔整體96%、56%院舍院友。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時有143名病人死亡，涉87男56女，介乎51至100歲，70人來自院舍、80人無打針、42人打一針、19人打2針、2人打了3針、130人65歲或以上長者，昨日5名病人離世較年輕均有長期病或癌症，其中3人冇打針、2人打了2針：

  • 51歲男：本身有心瓣問題及癌症
  • 55歲女：本身有腎衰竭，須一直洗腎
  • 56歲男：本身有癌症
  • 57歲女：曾中風、要胃喉餵食
  • 58歲男：居院舍，本身有長期病、曾濫藥，是肝炎帶菌者

因數據滯後，3月16日至26日有25人於較早前離世，涉11男14女，63至99歲。

此外，現時有11043名病人留醫，過去24小時新增19名病人情況危殆、目前有32人情況嚴重，108名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有411人出院，10人入院篩查發現確診，10多病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共20840名職員曾確診，其中17310已返回工作崗位。

就口服藥方面，醫管局表示，已向19300名病人處方，沒出現嚴重副作用。

最新影片：

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文

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