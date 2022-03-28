【第五波疫情】醫管局指兒科壓力相對緩和　會盡量安排家長陪伴染疫童入院

▲ （譚以諾攝）

本港今（28）增7685宗確診，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會時表示，目前疫情在兒科的壓力相對緩和，在可行的情況下，醫院會盡量安排染疫病童和其染疫家人一同入住同一間病房；而若只有兒童染疫，醫院也會向家長解釋風險並詢問其意願，以及在取得衛生防護中心的批准後，盡量安排家長陪伴病童，希望盡量滿足病童及家人需求，而相關安排最近在醫院均可以做到。

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記者：黃小冰