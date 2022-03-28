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【注重公德】落馬洲方艙醫院單位水煲床褥沾糞跡　警方拘捕37歲女涉刑毀

社會 15:45 2022/03/28

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（警方提供）

警方今日（28日）表示，拘捕一名女子，涉嫌毀壞方艙醫院單位內設施。

警方指，昨日下午，一名清潔工人在落馬洲方艙醫院一單位內進行清潔時，發現單位內水煲， 床褥及地板留有疑似糞便痕跡，衛生情況十分惡劣，遂報案。

警方經深入調查後，今日下午在上水彩園邨一單位拘捕一名曾被安排入住上述單位的37歲姓陳本地女子，涉嫌刑事毀壞，該名女子現正被扣留調查，案件交由邊界警區刑事調查隊第二隊跟進。

警方呼籲，隔離人士使用設施時應保持環境清潔，避免破壞公共設施及影響其他正在隔離人士。警方重申，任何人如無合理辯解而摧毁或損壞他人財產，即屬犯罪，最高可判處監禁10年。

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責任編輯：余思嵐

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