【第五波疫情】新增7,685宗感染個案　逾1.9萬人獲處方口服藥暫沒嚴重副作用【不斷更新】

▲ 新增7,685宗感染個案，第五波累計逾112萬人確診。

本港新冠第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代最新疫情。

【17:04】

2月中醫管局開展院舍中醫診治服務，並為康復者提供免費中醫治療。

【17：02】

首42宗非醫管局內死亡的新冠個案，27男15女，年齡51至98歲，6位屬院舍院友，88%沒有打足兩針，大部分患有疾病。

【16:58】

19,300名病人已獲處方新冠口服藥，暫沒有人出現嚴重副作用。

【16:54】

5名年輕死亡個案中，3位沒有接種疫苗，有2位已打2針。

張竹君稱，疫情嚴重與否與人流有關，外出去人流少、空曠的郊外較去密閉的商場更好。

【16:50】

醫管局指，現時兒科病房情況暫緩和，可行情況下，會盡量安排病童的確診父母或照顧者陪同入院，至於父母或照顧者沒有確診，院方會詢問家長的意願，對方了解風險後，便會通知衞生署，安排家長入院陪同病童，即看下一頁。

【16:43】

當局如何避免長者像「人球」般不斷被移送不同的病床，何婉霞指，過去兩周當局推出不同的措施，政府開設許多暫托中心的病床，醫管局亦將一半急症病床轉為專收新冠病人，伊利沙伯醫院亦轉為新冠病人定點醫院，形容上述措施需時理順，期望流程可更順利。

【16:39】

近日市民出行指數及病毒繁殖率回升，張竹君指，現時每日確診個案仍高企，若人流增多會令疫情反彈，情況令人憂慮。

張竹君相信社區受感染的人士不只100多萬，一宗個案背後或有數宗個案 相信實際染疫人數較呈報多，但確實數字並不掌握，即看下一頁。

【16:34】

今日無新增院舍個案，第五波共784間安老院舍爆疫，即看下一頁。再多168染疫者離世，累計死亡個案達7,207宗；過去24小時再多143名病人死亡，涉87男56女，介乎51至100歲，5名病人離世較年輕均有長期病，即看下一頁。

【16：30】

今日（28日）新增7,685宗感染個案，當中4,458宗屬快速檢測呈報個案，衞生署化驗所就今日確診個案當中1,440宗進行基因分析，全部沒有L452R變種病毒，其中1427宗懷疑屬Omicron變種病毒，13宗暫時未能或還未進行基因分析；第五波累計逾1,123,563人確診，當中713497屬核酸核測，餘下410,064宗快速檢測呈報個案。

今日確診個案當中有5宗屬輸入個案，其中2宗3月27日由印尼抵港，1宗3月27日由愛爾蘭抵港，另外2宗確診者較早前分別由新加坡及越南抵港。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜