【第五波疫情】張竹君：一宗個案背後或有數宗個案　相信實際染疫人數不止100萬

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君（資料圖片）

本港第五波疫情逐步回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（28日）下午於疫情記者會解釋，現時病死率是呈報個案的病死率，因中心不知道真正個案的病死率，對於專家估算染疫個案是可作參考，惟沒有確實數字，故計算上只能用呈報個案；她又表示，相信實際感染個案會更多，一宗個案背後或有數宗個案。

衞生防護中心分析首42宗於醫管局以外死亡的個案，27男15女，51至98歲，6個是院友，88%未完成接種兩劑疫苗，大多本身均有病患，法醫初步分析，當中有4人為die with新冠肺炎，即非染疫致死，部分仍未可分類，一部分是die of，即死於新冠肺炎。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，美國、新加坡亦有就死亡個案不斷檢討，現時已邀請不同專家及教授就每宗死亡個案分析，認為需要更多時間，如病人由入院、治療、病史及打針紀錄等，希望可幫助未來治理病人，而死亡個案中大部分是長者及沒打針，呼籲市民盡快打針。

張竹君亦指現時個案數目仍有很多，如今日呈報有7000多宗，相信未呈報及沒病徵個案有相當數目，一宗個案背後或有數宗個案，擔心如人流增多，疫情有機會反彈，建議市民如要外出可到郊外，比商場等室內好，如果由港大計算的病毒即時繁殖率高於1，便可能有反彈情況：

絕大部分死亡個案都冇打針，而打針同唔打針個死亡率分別可以好大，所以打針係最重要一環，早發現同早治療都係可以減低死亡率。

被問到染疫長者安排，何婉霞表示過去兩周已做了很多措施，如將一半病床轉做專收確診者，及設定點醫院等，目前很多協調工作仍需理順，如院舍長者確診，會有社區老人評估小組支援，如嚴重會安排入院，治療後如第7日呈陰性，可出院到院舍，惟如陽性或可去長者暫托中心，而由於本周才試行，希望合作更好。

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記者：鄧凱文