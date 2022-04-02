【派防疫包】特首及多名官員落區派防疫包　林鄭月娥呼籲市民快測落實放寬社交距離措施

▲ 律政司司長到新蒲崗派發「防疫服務包」。（政府新聞處圖片)

政府今日（2日）開始全民派防疫包，截至下午3時已派發130萬個。行政長官林鄭月娥在署理民政事務局局長陳積志陪同下，到訪中西區一幢「三無」大廈，派發「防疫服務包」，呼籲居民用好服務包內的快速抗原測試包，特別是在本月8日、9日及10日三天和每位家人一齊用測試包做自我檢測，識別感染個案，落實4月21日起分階段解除各項社交距離措施創造條件，讓香港早日有序回復正常運作

林鄭月娥指，在過去3天，憑藉超過17,000名義工聯同近2,000名公務員通力合作，350萬個「防疫服務包」順利完成包裝。除了政府製作的抗疫資訊手冊和心意卡外，每個「防疫服務包」亦載有20套快速抗原測試包、20個KN95口罩和兩盒中成藥這三種醫療物資。



林鄭月娥表示特區政府在採購醫療物資上，一直得到中央大力支持，呼籲全港市民在4月8日至10日一連三天每日進行快速檢測並就陽性結果盡快上報衞生署網上系統。

指市民這每幾天花數分鐘的參與將有助政府更好掌握本港感染情況並向確診者提供適切的隔離或治療，減低病毒在社區或家居傳播:

呼籲市民以眾志成城、團結抗疫的精神，繼續遵守社交距離措施，減少群組聚集，並在4月8日至10日進行快速測試，為落實由4月21日起以三個月分三階段解除各項社交距離措施創造條件，讓香港早日有序回復正常運作。

政府會在下周起加強推廣，通過宣傳短片和添馬台、政府新聞網和YouTube等平台，教導市民如何正確使用快速抗原測試包，並就陽性檢測結果上報衞生署的快測陽性結果人士申報系統。

另外，律政司司長鄭若驊資深大律師今日（2日）到訪新蒲崗，向家庭住戶派發「防疫服務包」，希望加強社會各界的防疫意識及抗疫能力，她並呼籲全港市民同心抗疫。

鄭若驊在黃大仙民政事務專員黃智華和東九龍居民委員會秘書長雷啟蓮陪同下，與地區義工一起將「防疫服務包」轉交予一個屋苑的物業管理公司。她亦探訪了屋苑內的獨居長者和少數族裔家庭，了解他們的生活情況和在疫情下面對的困難，並希望政府派發的「防疫服務包」可支援他們抗疫的需要。

至於​運輸及房屋局局長陳帆到石硤尾邨向居民派發「防疫服務包」，運輸及房屋局常任秘書長（房屋）兼房屋署署長王天予、運輸及房屋局常任秘書長（運輸）陳美寶和運輸及房屋局副局長蘇偉文博士亦參與派發。

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記者：伍瑋瑋