【院舍爆疫】今日無新增院舍個案　第五波共784間安老院舍爆疫

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（曾耀輝攝）

新冠疫情嚴峻，本港今日（28日）新增7,685宗確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日沒有安老院舍或殘疾院舍出現確診個案。第五波共784間安老院舍受影響，共涉36,666名院友，當中730間殘疾院舍有多於10宗個案。其中32間安老院舍在過去2周出現個案或爆發，涉594名院友；殘疾院舍方面，第5波累計有285間殘疾院舍受影響，共涉9,390名院友，當中248間殘疾院舍有多於10宗個案。其中15間殘疾院舍在2周內新增，涉178名院友。今日呈報死亡個案中，有70宗來自院舍。

最新熱門影片：【湊得輕鬆啲】不忍家長徬徨無助為染疫兒童面診 3孩醫生爸獲封仁醫︰幫人好緊要

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津