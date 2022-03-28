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【院舍爆疫】今日無新增院舍個案　第五波共784間安老院舍爆疫

社會 16:36 2022/03/28

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（曾耀輝攝）

新冠疫情嚴峻，本港今日（28日）新增7,685宗確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日沒有安老院舍或殘疾院舍出現確診個案。第五波共784間安老院舍受影響，共涉36,666名院友，當中730間殘疾院舍有多於10宗個案。其中32間安老院舍在過去2周出現個案或爆發，涉594名院友；殘疾院舍方面，第5波累計有285間殘疾院舍受影響，共涉9,390名院友，當中248間殘疾院舍有多於10宗個案。其中15間殘疾院舍在2周內新增，涉178名院友。今日呈報死亡個案中，有70宗來自院舍。

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記者：黃穎津

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