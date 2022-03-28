【講你都唔信】馮盈盈孖過氣緋聞男友鄭衍峰合體主持　曾志偉澄清FYY無入雪櫃

▲ 「獎門人」曾志偉聯同錢嘉樂，帶領馮盈盈及鄭衍峰為《講你都唔信》擔任主持。

TVB綜藝遊戲節目《講你都唔信》由「獎門人」曾志偉聯同錢嘉樂，於今日（3月28日）和明晚節目帶領馮盈盈（FYY）及鄭衍峰為第二輪比賽擔任主持。嘉賓分別為肥媽、薛家燕、陸浩明、阮兆祥、鄧兆尊、何遠東、曹永廉、車婉婉及商天娥。

三隊人馬將分別圍繞「第一次」 及「講你都唔信」兩大主題進行講故仔技巧大比併，每晚分數較高一隊可晉級至第二集，並與新加入隊伍再火拼，每周均會選出終極得勝隊伍，相關隊伍有機會贏取大獎。

▲ 今晚一集嘉賓陣容。

馮盈盈澄清沒被雪藏

本周節目焦點及話題人物絕非FYY莫屬，皆因FYY除了曾與鄭衍峰傳緋聞，早前更盛傳被雪藏及證實患上新冠肺炎，新聞多多。

對此「獎門人」曾志偉早前接受TVB節目《東張西望》 訪問時，以「四両撥千斤」方式為FYY澄清傳聞:「邊個人入過雪櫃啫？呢度冇人入雪櫃，其實係佢去咗隔離拉番佢返嚟咋！」

嘉樂仔聞言再幫口謂：「傳吓傳吓就變咗第二件事，人哋隔離之嘛，又話人哋雪藏。」

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馮盈盈鄭衍峰否認戀情

此外，主持追問志偉是否睇中FYY與鄭衍峰是過氣情侶，所以專誠「撮合」二人，志偉聞言再搞鬼謂：「我從來唔知呢啲嘢喎，原來你哋已經過咗氣...」嚇得 FYY及鄭衍峰異口同聲謂：「緋聞緋聞。」

隨後口多多的嘉樂仔再追問二人緋聞孰真孰假，二人再顯示默契同步謂：「講你都唔信啦！」

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燕姐肥媽自爆「第一次」

至於家燕姐及肥媽，則為要自爆「第一次」大感頭痛，家燕姐透露事前有向肥媽求救，並有意分享第一次險失身經歷，肥媽聞言即預告內容「好激」。

隨後肥媽又搞笑指自己無話可說：「第一次咁耐嘅嘢我唔記得，然後叫我講感情喎，我話吓？我冇乜咋啵。」

商天娥亦同樣為上節目做足準備，笑言帶備了陳年珍貴剪報做證據：「因為我會講一啲陳年往事，公布結果之後，我要證實真定假嘛，又或者我會講啲真嘅，又加啲假嘅落去，大家唔知嘛。」

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