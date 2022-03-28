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【鼓吹播毒】涉鼓吹染疫人士播毒　維修工出庭應訊還押4月再訊

社會 15:49 2022/03/28

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涉鼓吹染疫人士播毒，維修工今於東區裁判法院出庭應訊。資料圖片

32歲電器維修工人涉於去年煽惑他人傷害香港司法人員，及於今年初在連登討論區鼓吹染疫人士播毒，被控2項煽惑他人使其他人蒙受感染的風險等共3罪，今首度於（28日）東區裁判法院出庭應訊。被告暫時毋需答辯，裁判官應控方申請，將案押後至4月25日再訊，以待警方進一步調查和索取法律意見，被告還押侯訊。

被告鍾志超（32歲，維修工人）被控於2021年5月29日，在香港非法煽惑他人非法及惡意傷害香港司法人員，意圖使該或該些司法人員身體受嚴重傷害。他另被控於2022年1月23日及2月7日，在香港透過網站「連登討論區」非法煽惑自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病的人，即2019冠狀病毒病，藉該人身處任何街道、公眾地方而使其他人蒙受感染的危險。

被告早前疑確診新冠肺炎，故未有出席首次提堂，隨後因懲教院所檢測而缺席聆訊。被告今首度到庭應訊，暫時毋需答辯，裁判官應控方申請將案押後至4月25日再訊，以待警方進一步調查和索取法律意見，被告還押侯訊，保留8天保釋覆核權利。

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記者：梁錦麟

煽動罪 新冠肺炎 東區 冠狀病毒 香港 治療 連登討論區 傳染病

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