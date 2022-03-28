【劣質廚具】港媽買斬骨刀購入「善良的刀」 斬魚刀頭即飛出斷開兩截

▲ 港媽買斬骨刀購入「善良的刀」，一斬魚刀頭飛出斷開兩截。

本港疫情持續嚴峻，街上食肆紛紛縮短營業時間甚至直接停業，令不少打工仔被迫在家自煮。

日前有女網民在Facebook討論區分享自身「黑仔」遭遇。該網民表示，自己在某名牌家品店購買了一把斬骨刀，因家裡甚少煮飯，因此刀具在新年買入後至今只斬過一次粟米。怎知當近日即第二次使用時，斬骨刀便斷裂，刀頭更整個飛出。女網民亦上載刀具斷裂的相片，可見裂開處圓滑整齊，飛脫的面積確實佔幾乎整個刀頭，情況算相當危險。若使用時附近站有家人，更有機會誤傷。

最新影片：

事件令該網民直言「好痴線」：

淨係用過一次斬粟米；第二次斬魚頭，然後成把斷咗，飛咗個刀頭出黎。

同時也鑑於斷裂位置過於整齊，更上載影片澄清並非用兩把刀拼起的P圖效果。

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而貼文下方也吸引不少網友留言關心。有不少網友表示，刀頭斷裂得如此整齊並非正常現象，顯示可能是製作過程中令金屬材料出現問題，是嚴重的品質隱患，會造成非常嚴重後果，紛紛建議女事主到消委會投訴。同時也因刀具是出名的廚具用品品牌，卻出售如此品質的刀具，犯法之餘事主更可向其要求懲罰性賠償。而女事主亦在網友留言下回覆稱，已向品牌客服提出跟進。

但也有留言表示事件非常好笑，認為此是一把「善良的刀」，寧願自己斷裂也不願傷害被斬的魚；甚至調侃稱此刀是否用作來斬鱷魚。

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責任編輯：羅嘉欣