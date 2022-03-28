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【復常之路】國泰與理大推綜合機師培訓課程　冀2025年前培訓逾800見習機師

社會 15:56 2022/03/28

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國泰與理大推綜合機師培訓課程，冀2025年前培訓逾800見習機師（資料圖片）

新冠疫情重創航空業，國泰航空今（28日）表示，對香港作為首要航空樞紐的長遠發展及未來充滿信心，與香港理工大學合作發展全新綜合機師培訓課程，目標於2025年前招募及培訓逾800名見習機師。

國泰表示，與香港理工大學合作發展全新綜合機師培訓課程，會為香港年輕人提供專業培訓，並為課程導師、培訓指導及其他間接崗位創造本地就業機會。

相關課程要求包括18歲或以上香港永久性居民、中學畢業，英語和數學或科學成績良好、持有任何學科的學士學位也將被考慮，而擁有航空學位的申請人將被優先考慮，及持有民航處1級醫療證書等，詳情請看

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記者：鄧凱文

 

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