【尖子育成】日本名校培訓學霸考入頂尖學府　中學生周六照返學一年上多300個鐘

▲ 日本富士電視台直擊，一所私立中學培訓學霸的實況。

很多父母都望子成龍，盡所能為孩子提供優越的教育，鋪好升學之路。近日日本富士電視台直擊，當地一所著名的私立中學培訓學霸的實況，學生星期六都要返學，每年較一般中學多上300小時課堂。這群名校生的目標已非東京大學，而是考入世界頂尖學府，將來在外國工作。

日本富士電視台近日採訪千葉縣千葉市的澀谷教育學園幕張中學（簡稱澀幕），該校是當地著名的私立中學，學生成績優異，畢業生不乏升讀日本第一學府東京大學，甚至世界一流大學。不少家長都慕名而來，安排子女入讀澀幕。

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枱面堆滿教科書百科全書

據富士新聞網（FNN）影片報道，澀幕的學生除了星期一至五上課外，連星期六也如常返學，即他們每周只在星期日休息。以初中一年級的課程計算，學生全年的上課時間比其他中學多出300小時。

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澀幕的高中學生離上大學的日子愈來愈近，更是一副戰鬥格讀書。其中高中一年級的課室中，可以發現有學生的枱面堆滿書籍，有必備的教科書、厚重的百科全書，也有用作放鬆減壓的漫畫。該名高一男學生向記者透露，他自學外國學校的教科書，還喜歡看日本常用法律工具書《六法全書》。

學生午膳時不忘看參考書

此外，另一位高中三年級的男生小早志美德，他在學校午膳時間，一邊吃午餐一邊閱讀化學參考書。放學後，小早志讓攝製團隊跟隨他回家拍攝，只見他的房間放滿化學實驗工具。他熱愛化學，課餘還會花時間鑽研，放學後就埋頭苦幹做實驗。他的目標是考入東京大學，並成為一位科學家。

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不過，澀幕的學生不只將東京大學視作目標，有高中三年級學生受訪時表示，他們更想考入外國著名大學，將來到歐洲、美國等國工作或學習。

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責任編輯︰王明芳