【通關安排】民建聯倡竹篙灣隔離營轉作「通關逆向隔離區」　供北上港人檢疫

▲ 民建聯今就防疫服務包派發和通關檢疫安排作出建議。（Zoom截圖）

本港疫情尚未受控，與內地通關亦無期，不過，民建聯今提出，待疫情受控與內地達成檢疫協議下，進行局部通關計劃，屆時可將部分有獨立洗手間的社區隔離設施，如竹篙灣隔離營，轉作「通關逆向隔離區」，供預備前往內地的港人檢疫之用，以代替在內地指定設施進行隔離檢疫。

民建聯陳恒鑌認為，具體檢疫日數及期間的病毒測試安排，可與內地商討，亦可按內地的同等規定而訂，而完成指定檢疫期的入住者，可透過閉環管理，由專車直送至內地口岸，相信有關建議可紓緩內地檢疫設施、人手及醫療設施的壓力，以及減低病毒傳入的風險。

民建聯同時建議，釋放部分隔離設施，供入境外傭建議，紓緩本地「外傭荒」。劉國勳則促儘快釋放早前被徵作隔離設施的公屋單位，如皇后山邨，讓基層住戶可儘早入伙。

另外，港府正安排於下月初向全港家庭派發防疫服務包，派發工作由民政事務局、民政事務總署及18區民政事務處主導，並得到350個團體，逾10000個義工報名。民建聯鄭泳舜期望政府妥善籌備事前宣傳工作，特別加強對「三無」大廈住戶、劏房戶的宣傳，又希望政府及早和協助派發的義工團體溝通，提前做好分工及人手調配等協調工作。

民建聯又提醒，一些舊式大廈及「三無」大廈等，數十層的樓梯未必適合由中老年義工負責，期望上述類別的大廈，可以主要由公務員隊伍做主力， 配以青年義工負責。對於一個劏房有多個家庭，民建聯建議，只要相關人士出示水電煤收費單等證明文件，就可領取服務包。

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記者：林曉君