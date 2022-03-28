【疫苗接種】調查指僅5%過敏患者打針後有不良反應　過敏協會籲過敏患者接種疫苗

▲ （譚以諾攝）

香港過敏協會一項問卷調查結果發現，在180名過敏患者中，有近9成人已打至少一劑新冠疫苗，而當中只有5%受訪者在接種疫苗後，出現需要醫療照顧的不良反應。協會為了進一步鼓勵過敏患者接種疫苗，將安排兩名醫生於本周三（30日）於網上舉行直播，以討論新冠肺炎疫苗過敏安全性，歡迎市民免費登記報名參加。

香港過敏協會早前向180名過敏患者進行問卷調查，以了解他們疫苗接種情況及疫苗安全性，參加者年齡介乎5至17歲，分別患有各種過敏症，逾三分之二患有濕疹，三分之一患有過敏性鼻炎，五分之一有食物過敏史，而其他受訪者也有哮喘、藥物過敏和過敏性休克的過敏史。

▲ 香港過敏協會問卷調查結果。（協會提供）

結果發現，接近9成的受訪者已接種至少一劑疫苗，有71%人接種復必泰疫苗、29%人打科興，多於一半（55%）已接種第二劑，三分之一（34%）已接種第三劑疫苗，只有5%的受訪者在接種疫苗後出現了需要醫療照顧的不良反應，反映疫苗已被確保其安全性，惟僅約三分之二的受訪者願意在必要的情況下接種額外的疫苗劑量。

協會指，希望可以透過有關問卷調查結果幫助支持及強調新冠肺炎疫苗對於過敏患者而言是極為安全的，即使有過敏病史的人士不應避免接種疫苗。而為了進一步鼓勵過敏患者接種疫苗，免疫學和過敏症專科醫生李曦和兒童免疫、過敏及傳染病專科醫生何學工，將於本周三（30日）下午2時舉辦網上直播，以討論新冠肺炎疫苗過敏安全性，並歡迎市民可透過香港過敏協會的網站 或此連結 免費登記報名參加。

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記者：郭詩詩