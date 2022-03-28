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【交通意外】長沙灣私家車突然起火　司機及時逃出無人傷

社會 16:19 2022/03/28

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（馬路的事 (即時交通資訊台)fb圖片）

長沙灣發生交通意外，有私家車起火，司機及時逃生。

事發在連翔道，警方今日（28日）下午2時45分接報，指一輛私家車沿東京街西駛往連翔道行駛，期間突然起火，司機及時逃出車廂，人員到場將火救熄。警方稱，正調查起火原因。

根據社交平台馬路的事 (即時交通資訊台)群組，有網民上載圖片，可見私家車冒出大量濃煙。

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記者：余思嵐

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