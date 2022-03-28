【兒童節2022】迪士尼樂園網商800款全新商品　買滿$800享免費送貨服務+會員折扣

▲ 全新香港迪士尼樂園網上商店帶來輕鬆方便的網上購物體驗。(圖片由品牌提供)

香港迪士尼樂園網上商店推出超過 800 款全新及熱賣兒童節禮物商品供選擇，並享本地送貨服務。

安在家中化身小公主

▲ 公主權杖。(圖片由品牌提供)

除必備的公主皇冠及魔法棒外，亦有公主主題的頸鏈、耳飾，手飾等等，讓她們安在家中亦可搖身一變成為小公主。

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Marvel主題商品

▲ Marvel主題 - 鐵甲奇俠發聲玩具人偶。(圖片由品牌提供)

Marvel系列的超級英雄文具套裝、蜘蛛俠造型的兒童餐具及鐵甲奇俠發聲玩具。

與《反斗奇兵》玩具們一起歷險

有多款反斗奇兵系列的經典角色擺設，包括抱抱龍、火腿、三眼仔等等，更有巴斯光年及寶貝的玩具人偶，以及巴斯光年造型光劍。

與《反斗車王》的閃電王麥坤進行競速之旅

▲ 史高域與人狼細超迴力車。(圖片由品牌提供)

大熱主角閃電王麥坤迴力車及多款熱賣車款，包括麥坤的導師「博士」以及麥坤的接班人小薑等。

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