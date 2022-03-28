  • 17°C
香港時間 : 2022328日 (週一) 18:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】孔繁毅推算染疫死亡率為0.18%　特首認以確診數字計算死亡率不準確

社會 16:20 2022/03/28

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

孔繁毅推算染疫死亡率為0.18%，特首認以確診數字計算死亡率不準確

本港第五波疫情染疫人數破111萬、累計染疫離世個案達7,039宗，衞生防護中心昨（27日）指，現時染疫死亡率為0.63%；不過港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今指，據港大醫學院推算，至今已有440萬人染疫，確實死亡率應只是約0.18%，比每年流感死亡率0.1%微高。特首林鄭月娥今同意，實際染疫人數必定比掌握數字多，應以實際感染數計算死亡率。

孔繁毅認為港府計算本港整體死亡率時，不應該用所掌握的100萬染疫人數作分母，因為實際感染人數可能已超過400萬，故確實死亡率應只是約0.18%，比每年流感的死亡率高少許：

計算死亡率分母不應只用官方的100萬去做，你看實際真的感染的人士可能已超過400萬，用這個做分母，其實死亡率是約0.18%，其實比每年流感的死亡率高少少。只要患者入院時有新冠病毒，加上有肺炎的話，如果肺炎又與臨床脗合，就已知道是死於新冠。

林鄭月娥承認現時感染人數比現時公布的個案更多，直言按常理也知道本港染疫人數不只100萬，作計算死亡率的「分母」是不正確，相信不少人做過快速測試檢測陽性後已經康復；她從圍封檢測中的陽性比率估計，料約大概四分之一人已染疫，即本港約180萬人口，相對學者的估計是偏低，當局日後會再作分析，目標是希望市民可以更了解有關情況及以其他手段穩控疫情:

將分母更準確反映香港感染人數，但分母是400萬還是人口的四分一，都很難說得清楚，要再做些功夫。

林鄭解釋，當局早前在大埔廣福邨4棟大廈作圍封強檢，行動中共有5383人接受檢測，發現陽性的個案有263宗，佔4.9%，惟大廈共有1149曾染疫，即佔約20％，合共即約25%，即四分之一人已受感染，詳情請看：下一頁

最新影片：

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【第五波疫情】特首：大埔廣福邨四廈先後1/4居民染疫　承認全港感染人數多於呈報宗數
今日 12:30
【第五波疫情】特首：大埔廣福邨四廈先後1/4居民染疫　承認全港感染人數多於呈報宗數
【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　菜芯及白菜因天氣反覆影響供應
今日 11:05
【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　菜芯及白菜因天氣反覆影響供應
【第五波疫情】私隱公署義工隊向社福機構捐贈物資　包括800套快測套裝及消毒搓手液
今日 15:15
【第五波疫情】私隱公署義工隊向社福機構捐贈物資　包括800套快測套裝及消毒搓手液
【第五波疫情】新增7,685宗感染個案　逾1.9萬人獲處方口服藥暫沒嚴重副作用【不斷更新】
今日 17:04
【第五波疫情】新增7,685宗感染個案　逾1.9萬人獲處方口服藥暫沒嚴重副作用【不斷更新】
【第五波疫情】孔繁毅推算染疫死亡率為0.18%　特首認以確診數字計算死亡率不準確
今日 16:20
【第五波疫情】孔繁毅推算染疫死亡率為0.18%　特首認以確診數字計算死亡率不準確

你可能感興趣

【第五波疫情】特首：大埔廣福邨四廈先後1/4居民染疫　承認全港感染人數多於呈報宗數
今日 12:30
【第五波疫情】特首：大埔廣福邨四廈先後1/4居民染疫　承認全港感染人數多於呈報宗數
【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　菜芯及白菜因天氣反覆影響供應
今日 11:05
【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　菜芯及白菜因天氣反覆影響供應
【第五波疫情】私隱公署義工隊向社福機構捐贈物資　包括800套快測套裝及消毒搓手液
今日 15:15
【第五波疫情】私隱公署義工隊向社福機構捐贈物資　包括800套快測套裝及消毒搓手液
疫情 中國共產黨 大埔 人口 香港 衞生防護中心 林鄭月娥 香港大學

最高瀏覽

【生活智慧】林盛斌疑惑一卷廁紙應向外或向內拉　「廁紙之父」解開130年秘密
18:12 2022/03/27
【生活智慧】林盛斌疑惑一卷廁紙應向外或向內拉　「廁紙之父」解開130年秘密
【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水　消委會推介7款抽濕機「最抽得」
15:32 2022/03/26
【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水　消委會推介7款抽濕機「最抽得」
【6區污水陽性】荃灣、屯門區多個中產屋苑中招　政府明天派22萬個快測包
20:46 2022/03/26
【6區污水陽性】荃灣、屯門區多個中產屋苑中招　政府明天派22萬個快測包