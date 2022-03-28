【第五波疫情】孔繁毅推算染疫死亡率為0.18%　特首認以確診數字計算死亡率不準確

▲ 孔繁毅推算染疫死亡率為0.18%，特首認以確診數字計算死亡率不準確

本港第五波疫情染疫人數破111萬、累計染疫離世個案達7,039宗，衞生防護中心昨（27日）指，現時染疫死亡率為0.63%；不過港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今指，據港大醫學院推算，至今已有440萬人染疫，確實死亡率應只是約0.18%，比每年流感死亡率0.1%微高。特首林鄭月娥今同意，實際染疫人數必定比掌握數字多，應以實際感染數計算死亡率。

孔繁毅認為港府計算本港整體死亡率時，不應該用所掌握的100萬染疫人數作分母，因為實際感染人數可能已超過400萬，故確實死亡率應只是約0.18%，比每年流感的死亡率高少許：

計算死亡率分母不應只用官方的100萬去做，你看實際真的感染的人士可能已超過400萬，用這個做分母，其實死亡率是約0.18%，其實比每年流感的死亡率高少少。只要患者入院時有新冠病毒，加上有肺炎的話，如果肺炎又與臨床脗合，就已知道是死於新冠。

林鄭月娥承認現時感染人數比現時公布的個案更多，直言按常理也知道本港染疫人數不只100萬，作計算死亡率的「分母」是不正確，相信不少人做過快速測試檢測陽性後已經康復；她從圍封檢測中的陽性比率估計，料約大概四分之一人已染疫，即本港約180萬人口，相對學者的估計是偏低，當局日後會再作分析，目標是希望市民可以更了解有關情況及以其他手段穩控疫情:

將分母更準確反映香港感染人數，但分母是400萬還是人口的四分一，都很難說得清楚，要再做些功夫。

林鄭解釋，當局早前在大埔廣福邨4棟大廈作圍封強檢，行動中共有5383人接受檢測，發現陽性的個案有263宗，佔4.9%，惟大廈共有1149曾染疫，即佔約20％，合共即約25%，即四分之一人已受感染，詳情請看：下一頁。

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記者：鄧凱文