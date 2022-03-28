【非法禁錮】4名男女遭禁錮被逼交銀行帳戶洗黑錢　警方拘捕6人涉串謀詐騙及非法禁錮

▲ 新界南總區重案組總督察周子軒。

有犯罪集團以「搵快錢」為名，誘騙4名男女到旺角一間酒店房並作出禁錮，以利用受害人開立的銀行及虛擬貨幣交易平台帳戶，作詐騙及洗黑錢活動。警方其後接獲受害人家屬報案，經調查後在前日（26日）救出所有受害人，並拘捕5男1女包括集團骨幹成員，涉嫌「非法禁錮」及「串謀詐騙」罪。

新界南總區重案組總督察周子軒交代案情指，沙田警署上周五(25日)接獲一名女受害人家屬報案，指女受害人數天前離家上班後失去聯絡，警方以失蹤人口方向作出調查，翌日下午在旺角區尋回該名女受害人。

警方其後根據女受害人提供的資料，派員到旺角區內一間酒店房間，成功截獲3名疑犯，相信他們當時正禁錮房內的3名男子，以涉嫌「非法禁錮」及「串謀詐騙」罪名將他們拘捕；同時警方在新蒲崗一幢工廠大廈單位，拘捕另外2男1女，尋獲屬於4名受害人手提電話及另外8部手提電話，該3名疑犯涉「串謀詐騙」。

4名受害人為3男1女，年齡介乎21歲至37歲。警方調查後相信，涉案犯罪集團在上月開始，透過網上社交平台及電話方式，先招募受害人開立網上銀行及虛擬貨幣帳戶「搵快錢」，其後以面談為由誘使受害人出來會面，再強行將受害人帶到酒店禁錮，並要求受害人交出手機、銀行帳戶及虛擬貨幣戶口密碼和登入資料，期間犯罪集團會24小時看守受害人，以語言和精神上的恫嚇受害人，禁止他們離開酒店房間。初步調查顯示，受害人無金錢損失，但虛擬貨幣交易帳戶曾被人用作處理不明來歷的資金。



被捕的5男1女，年齡介乎18歲至40歲，包括3名本地男子，2名南亞裔男子及1名印尼籍女子，報稱建築工人、售貨員或無業人士，其中5名被捕男子已被落案暫控相關罪名。警方在行動中檢獲1部電腦、15張銀行卡及24部電話。

▲ 案中證物。

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責任編輯：蘇文軒