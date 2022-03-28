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【第五波疫情】薛永恒到訪「全港社區抗疫連線」總部　了解派送物資流程

社會 16:35 2022/03/28

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（新聞處提供）

創新及科技局今日（28日）表示，局長薛永恒探訪全港社區抗疫連線義工總部，了解派送物資流程，並為抗疫義工打氣。

薛永恒在全港抗疫義工同盟、全港社區抗疫連線總召集人陳振彬陪同下參觀物資存放區，了解派送物資流程，包括後勤物資分配及包裝，以及前線上門運送物資等，更聽取義工及物資管理平台「連線抗疫服務系統」的介紹。
 
薛永恒指，第五波疫情下社區服務需求龐大，不論是對物資及義工的需求。義工及物資管理平台不僅是各方協作的成果，更見證不同企業透過整合科技力量，以各自優勢，發揮協同效應，提升防疫抗疫工作效率。
 

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責任編輯：余思嵐

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