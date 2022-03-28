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【第五波疫情】議員倡改善兒童住院安排　堅守家庭友善原則

政治 16:38 2022/03/28

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議員希望安排父母入院，照顧隔離的病童。（林新強提供）

第五波疫情下，出現兒童染疫的情況。選委界立法會議員黃元山及林新強，關注兒童住院安排，認為醫管局安排隔離時，未有優先考慮家庭及兒童權益，損害兒童精神健康，建議讓父母或照顧者，陪同需要兒童進行隔離。

黃元山關注疫情下孩童心理健康和權益 。（黃元山提供）

黃元山指出，育有兒童家庭是其中一個，最受疫情影響的群體，每當兒童染疫而入院，都被迫與家人分離，會導致抗拒上報兒童確診情況，影響公共衞生。他指出，聯合國兒童基金會指引提及，設計隔離機制時，必須顧及家庭分隔對兒童的影響，並應以兒童權益為主要考慮。

他又認為，兒童與父母分離，會打擊其精神健康，港府必須清楚交代，在社區隔離設施的詳細安排，並為確診兒童及家人先評估精神狀況，倘家居情況許可，可安排家居隔離，強調兒童及家長，不應被視為兩個獨立個體去考慮。

林新強促政府盡快發出清晰兒童隔離及入院指引，避免出現混亂。（林新強提供）

林新強則憂慮，學童將在下月復課，或會導致疫情加劇，希望港府盡快向醫護及公眾發指引，讓家長及早知悉兒童隔離安排，能夠安心，避免出現混亂。他又表示，在本月中旬已提交建議書，當中包括父母陪同兒童住院的安排，惟至今當局未有回應，對政府不理睬態度感到失望，直言：「現時不是躺平時候。」

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責任編輯：陳宛彤

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