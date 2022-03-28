【脫髮煩惱】韋史密夫台上打人為脫髮太太出氣　珍達娉琪患罕見病深受脫髮困擾多時

▲ 珍達娉琪深受脫髮困擾多時。

韋史密夫（Will Smith）在第94屆奧斯卡頒獎典禮上，疑不甘太太珍達娉琪（Jada Pinkett Smith）的脫髮問題被頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）拿來開玩笑，繼而上台打對方一巴，引起全城輿論外，也令人關心珍達娉琪的健康狀況。事實上，珍達娉琪自去年開始以光頭造型示人，而原因是與自身免疫失調引致的脫髮相關。

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現年50歲的珍達娉琪去年12月在IG 公開影片，用手指指頭頂變禿的部位，並表示「此刻我只能笑」，又坦言自己正受脫髮之苦，難以去隱藏這些問題，不想引起別人猜測，大方地稱「我和脫髮要成為朋友。」

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其實珍達娉琦早在2018年已首次談及患上禿髮問題，她表示自己在洗澡時突然發現大量脫髮，在女兒Willow遊說下終決定剃光頭，從此以光頭造型示人。

中醫解構鬼剃頭成因徵狀

不少女性深受脫髮問題困擾，而俗稱「鬼剃頭」的禿髮問題，又稱圓秃、斑秃，患者在短時間內脫髮，情況令人憂心。註冊中醫師盧文健曾受訪表示：「此症以氣血虧虛體質者為多，始終頭髮與與身體氣血有及肝腎有關，如果本身屬虛的體質，加上風重或熱兩者兼夾，出現鬼剃頭的機會較高。」

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氣血虧虛者有迹可尋，徵狀是面色蒼白、常感疲累，女性則兼有月經紊亂（包括月經期短、經血色淡）。「鬼剃頭」可有上述兼夾情況，亦可單一出現。

他續稱，健康的頭髮需有先決條件，中醫學指：「腎藏精，其華在髮」、「肝藏血，髮為血之余。」肝腎功能正常，身體氣血充盈，自然會有正常烏黑濃密的頭髮生長。

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責任編輯：羅嘉欣