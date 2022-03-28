【逐流時代】與黃德斌麥明詩合作拍網劇　林文龍否認挑戰大台：大家一起贏

由戚其義監製，黃德斌、麥明詩、麥子樂主演的網劇《逐流時代》在今日（3月28日）於大埔亞視大樓舉行記者會，出席演員包括黃德斌、林耀聲、麥子樂、黃又南、陳雅麗、崔加寶等，亞洲心動娛樂副總裁林文龍亦有現身。

《逐流時代》是AMM亞洲心動娛樂推出的首部網劇，同樣曾效力TVB多年的林文龍與黃德斌受接受TOPick訪問。

現已演員轉為行政人員的林文龍笑言，與德斌從未試過以這種方式合作，德斌則表示二人過去一定試過參演出一部劇集，只是未試過有極多對手戲份的角色。

今次劇集班底有電影演員、電視劇演員甚至是歌手出身的演員，林文龍大讚團隊的感覺融洽：「大家來自不同的公司，背景不一樣，拍戲的年資也不同，但大家都很有心，很想做好這件事。」

▲ （林宇翔攝）

拍攝現場氣氛好

講到《逐流時代》監製戚其義，林文龍直言：「阿戚在這行地位崇高，你會看見他願意放下身段。我覺得他跟以前的做法有點不同，例如跟新人合作的耐性，他很想在新公司給予觀眾新的感覺。」

與戚其義屬老拍檔的德斌指對方很少會罵人，又大讚今次合作的現場氣氛很好：「今次是年青人的故事，每位也很用心，未埋位已互相背劇本、溝通，整個氣氛很投入和集中。」

▲ （林宇翔攝）

林文龍有戲癮

林文龍已晉升為副總裁級別，但在拍攝時仍會親自到現場探班，他否認是去監場，只是想加深對演員和拍攝的了解。

德斌則笑言被副總裁探班很大壓力：「因為他自己很想演，怎想到被我霸了他的位置。」林文龍直認自己還有戲癮：「沒深究過想做甚麼角色，下次我當導演、阿戚拍、德斌揸機，這個新的鐵三角不錯。」

▲ （林宇翔攝）

德斌明詩激情戲多

據知德斌與麥明詩在劇中有不少激情戲，他坦言：「輕鬆的戲份也有，今次和麥明詩的演出合作愉快，互相信任。希望可以有更多不同的嘗試，亦來發揮到更多功能隔入對手和戲內，可以有更多火花。角色是複雜的，除了阿聲（林耀聲）是比較簡單、一心追夢外，其他的遭遇都是比較複雜。」

提到近年觀眾的收看習慣改變，林文龍對《逐流時代》亦有所期待：「這是首套在平台播映的劇集，在於我們的角度來說，我們這麼用心去拍這劇，當然希望受歡迎，獲得觀眾愛戴。盡好我們的本份，其他都交給觀眾，無論好或不好的意見我們也會接受。不好的會改善，希望可以下次做得更好。」

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否認挑戰大台

問到是否視舊東家TVB為「競爭對手」，林文龍馬上謂：「其實不是競爭對手，太褒獎我們了，我們不過是一間新的網台，小公司來的，怎能跟橫跨香港數十年的大公司相比？我們不過是做自己的份內事，沒有比較出現，都是觀眾自行選擇自己的口味。」

他續謂：「改不改革不是由我去決定，而是由大環境的趨勢來的。個人來說，我真心希望能百花齊放，哪一邊贏也不好玩。大家一起贏，一起獲得好成績，大家一起享受才好玩。」德斌亦表示：「我相信當觀眾有更多選擇時，大家都在這行業都會有所得益。」

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記者：梁樂欣