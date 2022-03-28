【情緒管理】疫下親子困獸鬥易致衝突焦慮　心理學家6招緩解：忌否定孩子情緒

▲ 疫情下親子長期在家，易引致衝突和焦慮。

近日學生提早放暑假，又因疫情無法外出遊玩或參加課外活動，父母在家工作無暇陪伴，結果孩子終日打機、玩電話，懶散的態度引起家長不滿，親子困獸鬥也容易出現衝突。註冊臨床心理學家萬家輝教授6招幫助家長減少爭執，並減輕親子之間焦慮的情緒，他亦提醒家長有些不能說出口的話和改善關係的方法。

萬家輝博士指出，疫情下大人和小朋友的生活習慣和作息時間表改變，加上親子被困家中，令衝突增多。最常見是當家長忙於工作時，見到小朋友不斷打機，就會看不過眼，開聲責備，但小朋友依然故我，令家長更為勞氣。另一種就是小朋友纏著父母要陪玩，但父母卻因工作無法相伴，小朋友因而感到失落。

▲ 臨床心理學家萬家輝。（受訪者提供）

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3步減衝突

他認為，要減少衝突可有3個方法，首先要訂立一個時間表，當建立了一個有規律的生活習慣，例如小朋友何時可以玩、何時要溫習等；父母也可告知孩子自己的時間表，讓他們知道父母何時要開會，甚麼時間可以一起玩，

以前小朋友知道父母在家就是已經下班，所以他們有機會以為父母在家是放假。如果讓孩子有個預期，他們騷擾你的機會亦會減少。

另外，家長亦可以安排一些在家的親子活動，萬家輝最常建議是一起煮飯，當孩子有份煮，也會吃得特別開心。最後，他認為應予以孩子一些責任，簡單如執自己的床、洗碗等，小朋友有責任的時候，他們的生活壓力、百無聊賴的感覺亦會減輕。

面對疫情，大人小朋友都容易產生負面情緒，隨時影響心理健康。家長要面對外界很多流傳消息，例如早前流傳全民強檢期間要封城，引發大批市民搶購糧食；家長同時要應對工作壓力和照顧小朋友，往往令情緒不穩。

3招處理情緒

而小朋友出現焦慮，往往是見到父母情緒波動引起。因此，萬家輝認為，如果想小朋友情緒穩定，第一首要，就是父母需要先處理自己的情緒，想想如何跟孩子相處。

生活中總有不能控制的事、一些超越計劃的事，學習接受這些事，做好這一刻，活在當下。

在壓力下遇上孩子不聽話，家長難免多了責備的說話。不過，萬家輝提醒，有些傷害孩子的說話，家長切忌說出口，也別將個別的行為擴大成個人性格。

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萬家輝認為，現在是一個最好的時間，讓父母反思與小朋友的關係，

有危就有機，大家可能覺得很麻煩，但現在真的是一個很好的時間，讓大家可以在家中好好相處，好好習慣，反思與孩子的關係。

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記者：林愛娜