林子祥《開心演唱會》延期至12月　阿Lam陪歌迷過Boxing Day

▲ 林子祥演唱會延期至12月。

林子祥原定於2022年3月26日的亞博演唱會，因新冠疫情嚴峻，早前宣布延期舉行。而今日主辦單位公布演唱會，現延至今年12月26日同於亞洲國際博覽館舉行。

主辦單位公布，因政府《防及控制疾病 （規定及指示）（業務及處所）規例》所載的表列處所將繼續關閉，主辦方經與相關單位磋商後，決定將原定於2022年3月26日在亞洲國際博覽館Arena舉行的《林子祥開心演唱會 - 香港站》延期至同年12月26日於原場地舉行。

觀眾可留意以下退款或換票事項：

1) 已購票及已領取門票的觀眾可保留演唱會之完整門票(連同票根)於延期場次直接使用，不需更換門票或辦理任何換票手續。

(2) 經AEG Promotion購票或經主辦方內部訂購但未獲取門票之觀眾，將在演唱會延期場次約兩星期前收到⾨票；觀眾帶同完整門票 (連同票根) 於延期場次直接使⽤。

(3) 經 Cityline購票通 購票但仍未領取門票，並選擇繼續於延期場次觀看演唱會之觀眾，可於延期場次日期之前，前往「購票通自助取票機」以購票時使用的信用卡或取票編碼領取門票於延期場次直接使用。

(4) 如門票上的資料曾被塗改、刪除或⾨票遭損毀、污損或殘缺不全或被驗出是假票，則有關門票視為無效，不能使用。主辦方對門票之使用權有最終之決定權利。

(5) 如觀眾遺失演唱會門票，主辦方不會提供任何演唱會⾨票報失補償安排。

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