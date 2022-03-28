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【第五波疫情】楊潤雄指教育局抗疫團隊增添多200人　將參與包裝和派發防疫服務包工作

社會 17:45 2022/03/28

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（楊潤雄在社交平台提供）

教育局局長楊潤雄今日（28日）表示，目前共有近400名前線人員及50多名後勤支援人員。而面對日益繁重的工作，抗疫團隊將增添200多名「生力軍」，令原有的三大隊能擴展至五大隊，包括未來參與包裝和派發「防疫服務包」予地區居民的工作。

楊潤雄在社交平台指，由教育局同事組成的抗疫團隊每次至動員約100人，至今已統籌和執行了九次「圍封強檢」行動，共協助約7700名居民接受檢測，當中發現690宗陽性檢測個案以作跟進，達到截斷社區病毒傳播鏈及「早發現、早隔離、早治療」的目標。

他又稱，感謝同事在教育相關工作以外，以同心抗疫為目標，抗疫團隊一手包辦行動相關工作，包括採購及運送物資、處理數據、聯絡不同單位、安排居民進行檢測，以及為有特別需要的居民提供協助等。隊員亦為居民提供食物包，方便他們作出膳食安排，又分發由中央政府提供的中成藥及快速抗原測試包，協助他們抗疫。

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責任編輯：余思嵐

 

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