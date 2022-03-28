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【大S再婚】親證徐熙媛與具俊曄在台完成註冊　大S經理人發聲明：新人收到大家的祝福

娛樂 18:25 2022/03/28

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大S與具俊曄已在台灣註冊。

台灣女星大S（徐熙媛）早前宣布與舊愛、韓國組合「酷龍」成員具俊曄閃婚，而具俊曄早前已經飛到台灣並已完成整個隔離期。

有消息指二人最快今日（3月28日）進行結婚登記手續，故大批傳媒在大S家附近的信義戶政事務所守候，想追訪二人辦理結婚登記情況，不過一直未見二人的蹤影。

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【大S再婚】與具俊曄最快今日台灣註冊結婚　大S媽發晦氣：將會離開煩人的地方

原來二人已經在台灣完成註冊，大S的經理人在下午發聲明表示大S及具俊曄已於今天完成註冊，並感謝傳媒的關心

聲明全文如下：

熙媛跟具俊曄先生兩人在台灣的結婚登記手續已於今日完成，結婚日期就是以韓國2月8日的登記日期為準。

這兩天氣候不佳，天氣寒冷，各位媒體攝影大哥們都辛苦了。夫妻倆這兩天沒有出門的計劃，也請媒體們安心回去休息，喝點薑茶注意保暖。

大家都辛苦了！所有對新人們的祝福，新人都收到了，非常感謝！

    點擊圖片放大
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S媽刪去專頁

至於一直有指S媽對女兒今次閃婚似有不滿，曾數次在社文網怒氣發文，在今日（3月28日）凌晨再於個人社交平台發文，晦氣地寫道：「我將會離開煩人的地方。」

而S媽的社交網在下午時已無法搜尋，她疑似已經刪去專頁，似乎真的不想再理會近日的煩事。

撰文 : TOPick柴犬出動

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