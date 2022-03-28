【無聲世界】爸爸帶去戲院望刺激聽覺啟發電影夢　天生失聰男生突破限制成導演

▲ Anthony感激爸爸的啟發和鼓勵。

第94屆奧斯卡塵埃落定，聽障男演員Troy Michael Kotsur憑電影《心之旋律》（CODA）榮獲最佳男配角，為史上首位聽障男演員獲獎。Troy Kotsur發表得獎感言時表示，榮幸《心》能夠將失聰人士的世界呈現出來，並帶到世界各地。他亦感謝父母親與兄弟，他感觸地說：「父親是全家最好的手語者，但在交通意外中半身不遂。我從父親身上學習到極多，我愛他，我視他為英雄。」

Troy Kotsur曾在訪問提及，渴望執導電影，但他意識到自己生活在一個不使用自己語言的世界﹐被迫接受這個現實後，所以他導演夢便破滅了。Troy Kotsur因為聽障問題未能實現他的「導演夢」，不過在奧斯卡中成為史上首位聽障最佳男配角，亦算是人生中的「安慰獎」，本港亦有聾人導演張倬豪（Anthony），而他之所以能夠成為導演，追夢成功，與Troy Kotsur一樣，全靠爸爸的啟發和支持。

最新影片推介:



兩歲時發現患弱聽

37歲的Anthony接受港台的節目《睇得見。聽得到》單元「電影夢。光影。無聲」訪問，他生長在健聽家庭，父母及兩個家姐都沒有聽障問題，在他兩歲時，有一次媽媽在他後方不停叫他都沒有反應，求診才發現他天生弱聽。張爸爸得知後，經常擔心他有意外，擔心同輩不知道他是聾人，會與同輩引起爭執。

為了打破與兒子的隔膜，Anthony的父母陪兒子上語言班、學手語，張爸爸表示手語好難學，但會用自製的身體語言搭救，務求能和兒子溝通。為了兒子能聽到東西，爸爸嘗試帶Anthony到戲院，感受戲院的聲浪，能否刺激阿仔聽覺，卻意外地啟發了兒子愛上電影，造就了他成為了一名聾人導演。

醫生會講有啲音頻，佢係聽得到，戲院裡面聲線大少少，我都想試下佢係咪聽得到。盡量耳濡目染，日子有功，聽唔到係另一回事，但至少能夠擴闊佢眼界，令佢知道多啲嘢。



張爸爸似生命導師

對於兒子從小就失聰，張爸爸坦言非常難過：「13、14歲去日本旅行，導遊解畫時，見到他離開，兒子表示聽不到導遊就什麼，感到好難受，如果有導遊可以用手語，就可以吸引到他，兒子不開心，他也覺得難過。」

雖然從小受弱聽問題所困，但Anthony感激爸爸給他家庭溫暖，從小就鼓勵和支持他，不會給他太多負面訊息，似是他的生命導師。2003年中學會考的暑假Anthony就拍了實驗電影，從此愛上做導演，他自豪地說當年爸爸帶他去戲院看電影，現在就到他帶爸爸去看他執導的電影。張爸爸也百感交集地說：「以前帶佢睇電影，今時今日佢能夠做導演，心裡好高興，都覺得電影好好睇，估唔到佢能夠拍番俾我哋睇。」

電影由光、聲、畫打造出來，無聲可以如何處理？Anthony在訪問中說：「在健聽的世界裡面，會有燈光、聲音和畫面，聾人世界其實一樣，沒有分別，只是欠缺聲音，我們會以燈光效果，或顏色來表達，不同燈光效果來襯托出當時情緒或情感。」

追夢路不平坦

Anthony表示一次英國旅行令他大開眼界，他在英國接觸聾人，發現在英國的聾人有自己的電影文化，回港後他發展聾人電影，他表示聾人要做正常電影好困難，他希望建議政府投放一些資金，在大學提供手語翻譯服務，令聾人學生學到不同技能。

有這個想法，全因為Anthony的電影夢不平坦，當他完成電影電視高級文憑課程後，想繼續攻讀電影學位，雖然有大學取錄，但是校方表明未能提供手語翻譯，即是說他只能靠看老師的唇語，最多只能了解到4成老師的說話，而請手語翻譯亦費用昂貴，他也不想增加父母付錢，一度令Anthony想放棄修讀，後來有傳媒報道他的情況，才獲社福機構資助他的手語翻譯費用，他說：



當時心情好起伏，好似坐過山車，出面社會，聾人要手語翻譯的意識，在那個年代是未有。

學有所成的Anthony亦不忘初心，在立法會發言，為聾啞兒童向政府爭取手語翻譯服務：



我諗我讀大學呢條路都好彎彎曲曲，好辛苦好困難，自己都想去立法會發言，講番自己感受同經歷，俾政府、教育局知道了解，希望將來大學或學校，都需要加番手語翻譯服務，協助番將來的聾人師弟妹，有機會俾佢哋做到一個有用嘅人，可以俾佢哋貢獻社會，服務香港。



▼ 點擊圖片放大 +15 +14

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯:陳麗薇