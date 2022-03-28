【襲擊兒童】涉火機燒女友7歲女兒手掌　34歲男否認兩項襲擊兒童罪

▲ 涉襲擊女友7歲女童，34歲今於西九龍裁判法院否認兩項襲擊兒童罪開審。資料圖片

34歲男涉於虐待其女友與前夫的7歲女兒，方式包括用打火機燒手掌、風筒燙身體及用腳踢女童腹部等。案件今（28日）於西九龍裁判法院開審，被告否認2項故意襲擊促致該兒童受到損害罪。女童供稱曾告知母親遭被告施虐，被告得知事件後變本加厲。

被告葉翰霖（34歲），報稱保險從業員，被控2項故意襲擊促致該兒童受到損害罪，控罪指他於2019年9月1日至11月27日期間某天，以及於2019年12月15日，分別在深水埗北河街某唐樓的梯間及單位內，作為1名7歲女童X的管養、看管或照顧責任人，卻故意襲擊、虐待或忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的健康損害。

代表律師盤問現年10歲的X時指出，被告並沒有以打火機燒她的右手及踢她的腹部，被告亦沒有用風筒吹X的耳朵、頸及腳。X供稱，被告曾對她做過以上事宜。X在盤問下表示，被告曾以花灑淋濕她，被告又曾於窗口抱着X，問及是否想出去窗口外。

X在控方的覆問下表示，X忘記遭被告以打火機燒傷右手後，有否跟老師和同學提及傷勢，但她曾於校內跟同學提及遭家人虐打。X承認，曾數次向母親提及被告向她施虐，惟被告知道後卻變本加厲。

聆訊明(29日)續。

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記者：梁錦麟