【供港物資】內地香港水路運力提升　昨4.3萬噸物資水路來港

▲ 昨4.3萬噸物資水路來港。（譚以諾攝）

第五波疫情以來，供港物資一度遇到困難，內地通過水路、陸路等方式加緊運輸供港物資。現時港深之間已有3條水路運輸路線，昨日從深圳市經水路運輸跨境物資約5,270個標箱，約43,500噸貨物來港，其中生鮮食品類約20個標箱（約180噸），非生鮮類約5,250個標箱（約43,320噸）。運房局發言人表示，現時內地供港鮮活食品穩定。

深圳市三個港口自開航（2月18日）至昨日為止總共運輸跨境物資約71,510個標箱，約523,570噸貨物，其中生鮮食品類約990個標箱（約8,930噸），非生鮮類約70,520個標箱（約514,640噸）。

目前深港已設有三條水路運輸路線，分別是（1）從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；（2）從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；以及（3）從招商局港口（華南）營運中心（深圳媽灣港、蛇口港及赤灣港碼頭）到香港內河碼頭等設施。連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。

為進一步穩定陸路運輸的供港物資供應，運房局已在元朗新田錦壆路用地測試了貨物接駁的安排，過程順利。運房局會繼續與內地當局全力推動在港的貨物接駁安排，作為應對特區疫情發展的應急措施，以減低兩地人員感染風險的同時，亦確保陸路跨境運輸暢順，保障供港物資穩定。



另一方面，為減低疫情外溢的風險，運輸署已由2月28日起在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，測試結果呈陰性的司機才可進入內地。為進一步提高檢測的準確性，運輸署已在口岸以快速核酸檢測取代快速抗原測試。昨日共進行了1,288次快速核酸檢測，沒有發現初步陽性檢測個案。



運房局會密切監察情況，與內地當局緊密合作，推動和落實各項有利保障供港物資穩定的措施，以期達到陸路、水路和鐵路三線互補，提升運力和效率，積極優化跨境物資的流通。

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記者：黃穎津