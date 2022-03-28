【第五波疫情】都大設熱線中心助醫管局接聽查詢　由護理及健康學院師生負責

▲ 在熱線支援中心運作首日，都大校長林群聲教授、學術副校長關清平教授及副校長（資源及發展）呂汝漢教授，親身到場支持當值義工。（都會大學提供）

第五波新冠疫情爆發以來，市民對醫院管理局支援熱線需求殷切。香港都會大學今日（28日）宣布，設立熱線中心，協助醫管局接聽查詢，以及電話跟進個案，與社會同心抗疫。

都大指，熱線支援中心設於都大賽馬會健康護理學院，共有10條熱線，每天早上8時至晚上10時運作。中心有超過130名受過專業培訓的都大護理及健康學院學生及教職員義工負責接聽熱線，解答查詢，提供一般醫療資訊，並轉介適切的後續支援服務。

在熱線支援中心運作首日，都大校長林群聲教授、學術副校長關清平教授及副校長（資源及發展）呂汝漢教授，親身到場支持當值義工。

林群聲表示，面對疫情升溫，都大護理學師生一直與社會砥礪同行，以專業知識在不同崗位參與抗疫工作，而設立熱線中心是他們服務的其中一環，除了可為患者提供及時支援外，亦能減輕前線醫護人員的壓力。

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責任編輯：李榮忠