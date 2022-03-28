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【天文現象】明日黎明時分將現「三星伴彎月」　一文看清觀測攻略

社會 18:36 2022/03/28

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明日黎明時分將現「三星伴彎月」。（Facebook 香港太空館）

香港太空館表示，本港未來3個月東至東南方的夜空將發生連環行星事件，包括「行星合月」、「行星合」、「三星伴彎月」等。

首先於3月下旬登場的是「三星伴彎月」，日出前金星、火星和土星將互相靠近，而一彎殘月將於3月28日及29日加入，上演三星伴彎月。原因是月亮和行星在天空的路徑靠近黃道，在地球上觀看它們不時都會聚在一起。三顆行星和彎月肉眼很容易看到。金星最光亮（視星等為 -4.3 等），顏色偏白。橙紅色的火星（視星等為1.1等）和淡黃的土星（視星等為 0.9 等）則比較暗淡，分別在金星的右方和右下方。

香港太空館建議，市民可於早上4時45分至5時45分，到東至東南方視野廣闊可看見地平線的地方，例如小西灣、清水灣、西貢海濱公園、大埔海濱公園等地，以肉眼觀賞以上天文現象。

此外，3月下旬至5月下旬的黎明時份，亦會出現「行星合月」，即行星與月亮視覺上相當接近；以及「行星合」，即兩顆行星視覺上相當接近。

香港太空館又提醒，市民觀星之餘，亦要緊守社交距離措施。

 

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記者：黃穎津

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