【躁鬱症】盧凱彤36歲冥壽林二汶發照悼念　躁鬱症非罕見病每百人有一人患病

▲ Ellen的36歲生忌，生前好友岑寧兒及at17拍檔林二汶都有在網上發文悼念她。

已故歌手盧凱彤（Ellen）2018年於跑馬地寓所墮樓身亡，享年32歲。昨日（3月27日）是Ellen的36歲生忌，生前好友岑寧兒及at17拍檔林二汶都有在網上發文悼念她。2014年，Ellen證實患上躁鬱症及人群恐懼症，之後需接受藥物控制及心理輔導。事實上，躁鬱症並不罕見，據青山醫院精神健康學院資料顯示，大概每一百人當中，有一個會患上狂躁抑鬱症，不容輕視。

▲ 林二汶昨日在IG上載一張Ellen的黑白照。（圖片來源：林二汶IG）

林二汶昨日在IG上載一張Ellen的黑白照片，並留言稱：「你生日，所以我快樂。我和你，誰懂？ #327」，意味深長。而岑寧兒亦有上載一張她跟Ellen的黑白合照，發文表示：「…我太少自拍了，合照也捨不得Po，其實這張我很喜歡，今天只聽你的歌，很想你，好好的擁抱它，永遠於倉卒間，突然消失，突然很近」並附上一 個蛋糕圖案，似是為故友送上一份祝福。

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2001年，當時只有15歲的盧凱彤與林二汶組成at17出道。2011年Ellen作個人發展，並在2013年入圍台灣金曲獎，同年因壓力過大出現情緒問題，2014年證實患上躁鬱症及人群恐懼症，經一年藥物控制及心理輔導，並曾接受《經濟日報》專訪時稱：

早上起來會無故地哭，然後就去工作，晚上回家又再痛哭。

Ellen曾稱：「當人的生理和心理都在掙扎時，唯一能做的便是堅持自己擁有的價值，希望自己不被摧毀。」她表示最痛苦時，每天都如窒息般，時常都想放棄自己，惟置諸死地卻能重生。

能把你從邊緣中拉回來的，叫做勇氣。當在最低谷時都能跨過去，以後再沒有事可打敗你。

2018年8月5日，Ellen墮樓身亡後，其太太余靜萍亦曾在網上發文，感慨關於情緒病她與Ellen也懂得太少，寄語大家「我們都要堅強」。

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據青山醫院精神健康院資料顯示，狂躁抑鬱症屬於重性精神病的一種。患者病發時，情緒變得過度高漲或低落，情緒上的劇變引致思想及行為都被影響，大大影響到正常生活。而躁鬱症的發病年齡大多在青年至成年時期，較少會在四十歲以後才發病。

香港大學社會工作及社會行政學系教授黃富強曾受訪稱，躁鬱症成因與腦部物質的發放有關，譬如血清素和多巴胺在腦部不平衡地發放而出現問題，所以躁鬱症也與遺傳有相當程度關係。若家族有躁鬱症病史，患病機率會提高，但還要看後天環境因素。

根據醫管局資料，患者會出現躁狂和抑鬱兩種情緒，主要病徵如下：

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香港大學社會工作及社會行政學系教授黃富強曾受訪稱，躁鬱症成因與腦部物質的發放有關，譬如血清素和多巴胺在腦部不平衡地發放而出現問題，所以躁鬱症也與遺傳有相當程度關係。若家族有躁鬱症病史，患病機率會提高，但還要看後天環境因素。

2分鐘躁鬱症自我測試

躁症

至少連續一星期，出現異常及持續的高漲、興奮、或暴躁的情緒；在情緒異常期間，持續出現以下病徵中的 3 個或以上，並達顯著程度：

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抑鬱症

病人持續兩星期以上，出現5個或以上抑鬱徵狀，當中必須包括 (1)情緒憂鬱或(2)幾乎對所有活動失去興趣：

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假如被確診為躁鬱症，可通過藥物再配合心理治療，幫助病人穩定情緒，回復正常生活。由於躁鬱症病人情況比較複雜，部分病人抑鬱與高漲的情緒有可能同時或交替出現，因此醫生可能會同時處方多種藥物，並不時調校份量。

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責任編輯：羅嘉欣