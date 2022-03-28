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【戲院重開】《鄧不利多》《蝙蝠俠》4月陸續上映　靚佬湯 《壯志凌雲2》5月26日推出

娛樂 19:04 2022/03/28

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《蝙蝠俠》

政府宣布社交距離措施在4月21日起分三階段放寬，即是戲院有望在當日解封。雖然戲院是否真的能在4月21日重開，仍存在變數，不過各大電影公司已做好準備，磨拳擦掌。

當中公布映期的電影公司，包括華納宣布招牌作《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore）在4月21日於香港上映。

此外，同樣屬華納的超級英雄片《蝙蝠俠》（The Batman）將在4月27日在香港上映，兩片亦在今日推出新港版海報。

最新影片推介：吳海昕專訪

靚佬湯新片5月上映

至於另一家荷里活大片廠派拉蒙，在4月21日派出影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）及卓寧泰坦（Channing Tatum）合演動作喜劇《失驚無神闖謎城》（The Lost City）打頭陣。

至於派拉蒙另一影片《超音鼠大電影2》（Sonic The Hedgehog 2），待5月19日才上畫。由靚佬湯湯告魯斯（Tom Cruise）主演的皇牌電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun ​: Maverick），在5月26日上映。

由高先發行的《藍宇》20周年紀念4K修復版，也預計在4月21日上映。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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