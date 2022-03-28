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【提早暑假】教育局再整合網上自學資源　涉課程單張、天宮課堂實驗及警方防騙影片

社會 18:47 2022/03/28

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教育局推介學生在特別假期在家觀看「天宮課堂」影片。（央視影片截圖）

全港學校在本月起提早放「暑假」，以配合政府抗疫工作，教育局今日（28日）再整理更多網上教材及參考資料，新增應用學習課程單張、警務處及廉政公署等政府部門涉價值觀教育資源，並特別推介央視「天宮課堂」影片作為科學教育教材，供學生自學使用。

教育局早於本月7日向全港中小學發通函，載列由局方製作、涉及13個學習領域、科目或課程範疇的推介網上教材及相關參考資料；教育局今再向學校發通函，為學校整理更多可供教師配合課程安排，作延伸學習活動或學生自主學習的資源，例如主題閱讀、互動問答遊戲及動畫短片等，提供新一份網上資源推介項目一覽表，涵蓋14個學習領域、科目或課程範疇。

局方較本月初新增「應用學習」網上資料，4項全為教育局課程發展處提供的課程概覽、單張及宣傳海報，局方稱旨在促進學生對應用學習的認識和了解，從而協助他們選科。

局方亦精選國家網上教育資源，包括由央視製作，在去年12月9日及最新在3月23日進行的兩課「天宮課堂」影片，由航天員在中國空間站微重狀態下示範多項實驗，包括太空「冰雪」實驗、液橋演示實驗及水油分離實驗等，有助學生增進STEM範疇知識。

教育局亦提供由其他政府部門及大專院校等機構製作，且配合本地學校課程的網上學習資源，供學生自學使用，例如港警務處及保安局禁毒處製作的禁毒資訊圖表，以及警務處「警察『避』騙實錄」短片系列等。

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記者：馮琪雅

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